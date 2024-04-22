الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"لصوص الكرات".. كيف يتم اختيار أطفال مباريات الزمالك؟

لقطة إخفاء الكرات
لقطة إخفاء الكرات

شهدت الأيام القليلة الماضية جدلًا كبيرًا بشأن واقعة اختفاء الكرات من الأطفال أثناء مباراة القمة 127 بين الأهلي والزمالك في بطولة دوري نايل.

وكان فريق الزمالك قد حقق فوزًا صعبًا على غريمه الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد "القاهرة الدولي"، يوم الإثنين الماضي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة دوري نايل.

وشهدت هذه المباراة واقعة اختفاء الكرات من الملعب في الدقائق الأخيرة من قِبل الأطفال المتواجدين حول الملعب، الأمر الذي تسبب في تعطيل اللعب، ورصدته الكاميرات التليفزيونية.

كيف يتم اختيار أطفال مباريات الزمالك؟

هذه اللقطة أثارت غضب الكثيرين، ليتساءل البعض عن كيفية اختيار أطفال «جامعي الكرات» لمباريات الزمالك في الدوري المصري؟

وللإجابة عن هذا السؤال، فإنه يتم اختيار الأطفال من خلال الفريق صاحب المباراة، الذي بدوره يكون مسئولًا عنهم.

وعادةً يلجأ الفريق صاحب المباراة لاختيار «جامعي الكرات» من أطفال قطاع الناشئين ومن مدرسة الكرة بالنادي.

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من جانبه، اتخذ اتحاد الكرة المصري موقفًا حاسمًا بوضع لائحة خلال الموسم الجاري 2023-2024، بفرض عقوبة صارمة وتغريم الفريق الذي يخفي الكرات بمبلغ مالي قيمته 50 ألف جنيه.

وهو الأمر الذي تم بالفعل تطبيقه على نادي الزمالك، بعدما أعلنت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة النائب أحمد دياب، عن فتح تحقيق عاجل في أزمة اختفاء الكرات خلال مباراة القمة الـ127 وتوقيع العقوبات اللازمة.

وحسب المصادر الصحفية، فإن اتحاد الكرة ينوي مضاعفة العقوبة في الموسم الجديد 2024-2025، أما في حال تكرار الواقعة من الفريق صاحب المباراة فستتم مضاعفة العقوبة مرة أخرى، منعًا لانتشارها في مباريات الدوري المقبل.

يذكر أن الزمالك حاليًا يتواجد في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، خلف غريمه الأهلي صاحب المركز الحادي عشر بفارق الأهداف فقط.

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