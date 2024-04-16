أحمد موسى يعلق على عقوبة الزمالك بعد لقطة إخفاء الكرات (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رابطة الأندية المصرية برئاسة النائب أحمد دياب، اتخذت قرارات خاصة بشأن مباراتي المصري ضد فيوتشر والزمالك ضد الأهلي.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الرابطة أصدرت قرارها بتغريم نادي الزمالك 50 ألف جنيه بعد لقطة إخفاء الكرات من الملعب في الدقائق الأخيرة من مباراة القمة في إطار جولات الدوري المصري الممتاز، وذلك بهدف إضاعة الوقت لصالح الفريق الزمالك خلال فوزه أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتابع موسى: "تم إيقاف عمرو أبوالعز، مدير إداري نادي الزمالك، لمدة مباراتين؛ بسبب سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء مباراة الأهلي والزمالك في الدوري".