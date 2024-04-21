تشكيل ليفربول أمام فولهام بالدوري الإنجليزي.. محمد صلاح احتياطيًا

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة فولهام في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره فولهام على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وتُقام مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – كوانساه - فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

خط وسط الملعب: هارفي إليوت - واتارو إندو - ريان جرافنبرخ.

في خط الهجوم: لويس دياز – كودي جاكبو - ديوجو جوتا.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق ليفربول، تواجد محمد صلاح على دكة البدلاء احتياطيًا أمام فولهام في الدوري الإنجليزي.

أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح في حال مشاركته بديلًا أمام فولهام

ولكن في حال قرر يورجن كلوب إشراك محمد صلاح في المباراة، فإنه سيرغب في صناعة هدفًا واحدًا على الأقل أمام فولهام، ليُصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى "10 أسيستات" لمدة 3 مواسم متتالية. لمطالعة التفاصيل من هنا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

تُذاع مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري للمسابقة، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ترتيب ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، خلف كلًا من أرسنال ومانشستر سيتي أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 74 و73 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق فولهام حاليًا في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب “أنفيلد رود”، قد انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4-3.