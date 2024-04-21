الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل ليفربول أمام فولهام بالدوري الإنجليزي.. محمد صلاح احتياطيًا

ليفربول
ليفربول

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة فولهام في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره فولهام على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وتُقام مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – كوانساه - فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

خط وسط الملعب: هارفي إليوت - واتارو إندو - ريان جرافنبرخ.

في خط الهجوم: لويس دياز – كودي جاكبو - ديوجو جوتا.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق ليفربول، تواجد محمد صلاح على دكة البدلاء احتياطيًا أمام فولهام في الدوري الإنجليزي.

 

أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح في حال مشاركته بديلًا أمام فولهام

ولكن في حال قرر يورجن كلوب إشراك محمد صلاح في المباراة، فإنه سيرغب في صناعة هدفًا واحدًا على الأقل أمام فولهام، ليُصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى "10 أسيستات" لمدة 3 مواسم متتالية. لمطالعة التفاصيل من هنا.

 

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

تُذاع مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري للمسابقة، وتحديدًا على قناة  beIN Sports HD 1

 

ترتيب ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، خلف كلًا من أرسنال ومانشستر سيتي أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 74 و73 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق فولهام حاليًا في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب “أنفيلد رود”، قد انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4-3.

ليفربول فولهام الدورى الانجليزى تشكيل ليفربول محمد صلاح صلاح

الأكثر قراءة

قضية طالبة العريش.. 11 متهمًا ينتظرون محاكمتهم

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

"القمار" كلمة السر.. كيف نفذ مدرس الفيزياء جريمته ولماذا قطع "طالب الدقهلية" 3 أجزاء

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

100 جنيه وراء مقتل سائق قويسنا.. والمتهم فى قبضة رجال الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى

دراسة عبرية: إسرائيل تمر بأسوأ فترة فى تاريخها وتحتاج استراتيجية جديدة

اتفاق ضمنى لخفض التصعيد.. هل اتفقت إسرائيل وإيران على الضربات الصاروخية؟