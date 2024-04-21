ماذا ينتظر محمد صلاح أمام فولهام فى الدورى الإنجليزى؟

يستعد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، لمواجهة فولهام في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره فولهام، على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام فولهام؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح أمام فولهام وما ينتظره، قبل المواجهة المرتقبة في الدورى الإنجليزى، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي الثامنة التي يخوضها محمد صلاح أمام فولهام.

- وخاض محمد صلاح 7 مباريات من قبل ضد فولهام، وجميعها بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي.

- قاد محمد صلاح فريقه نحو تحقيق 4 انتصارات، وتعادلين، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط.

- وخلال هذه المواجهات، سجل محمد صلاح 4 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام فولهام؟

1- يسعى محمد صلاح في صناعة هدفًا واحدًا على الأقل أمام فولهام، ليُصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى "10 أسيستات" في كل من الصناعة والتسجيل لمدة 3 مواسم متتالية.

2- يفصل محمد صلاح صناعته لهدفين ليصل إلى 71 هدفًا صنعها في الدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الـ15 بالأفضل عبر تاريخ المسابقة.

3- يأمل محمد صلاح لمواصلة هز شباك فولهام ورفعه رصيده أمامهم والوصول إلى الهدف الخامس.

4- كذلك يسعى محمد صلاح لمواصلة تسجيل الأهداف، في محاولة لخطف صدارة هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، حيث يفصله هدفان فقط.

ويتواجد محمد صلاح حاليًا في المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا، خلف كل من النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، وكول بالمر، لاعب تشيلسي، المتصدران برصيد 20 هدفًا، والإنجليزي أولي واتكينز، نجم أستون فيلا، صاحب المركز الثالث برصيد 19 هدفًا.

5- يسعى محمد صلاح لمواصلة تسجيل الأهداف لمحاولة خطف المركز التاسع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيًا، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 156 هدفًا، وتفصله 6 أهداف عن جيرمان ديفوه صاحب المركز التاسع برصيد 162 هدفًا.

ترتيب ليفربول وفولهام فى الدورى الإنجليزى

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، خلف كل من أرسنال ومانشستر سيتي أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 74 و73 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق فولهام حاليًا في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة.