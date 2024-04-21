الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"كلاسيكو الليجا".. ريال مدريد يتفوق نسبيًا على برشلونة في تاريخ المواجهات

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة

تقام اليوم، الأحد، القمة النارية بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق ريال مدريد غريمه الأساسي برشلونة، في كلاسيكو ناري على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023- 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة

و نستعرض في السطور التالية تاريخ مواجهات الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، قبل الكلاسيكو الناري المرتقب في الدوري الإسباني، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 257 في تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في جميع المسابقات.

- والتقى الفريقان في 256 كلاسيكو سابق، حقق خلالهم ريال مدريد الفوز في 105 مباراة، مقابل 100 انتصارًا لفريق برشلونة، بينما تعادلا في 51 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ريال مدريد 433 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 417 هدفًا من لاعبي برشلونة.

 

- وعلى الصعيد المحلي، فقد تقابل الفريقين في 187 مباراة، حقق خلالهم ريال مدريد الفوز في 78 مباراة، مقابل 74 انتصارًا لفريق برشلونة، بينما تعادلا في 35 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ريال مدريد 301 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 299 هدفًا من لاعبي برشلونة.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين في الدوري الإسباني، قد انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1.

- بينما كانت آخر مواجهة كلاسيكو جمعت بين الغريمين، كانت في نهائي كأس السوبر الإسباني، وانتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 4-1 وتتويجه باللقب.

 

حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

ويُدير مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، الحكم "سيزار سوتو جرادو".

 

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ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة.

بينما يتواجد فريق برشلونة، بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري  الإسباني برصيد 70 نقطة.

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