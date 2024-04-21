الزمالك يسعى لتحقيق فوز كبير على دريمز الغانى فى ذهاب نصف نهائى الكونفيدرالية

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز بأكبر عدد من الأهداف عندما يواجه فريق دريمز الغاني في السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك يخوض المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الأهلي في مباراة القمة بالدوري المحلي، لكن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز يواجه أزمة بسبب غياب عدد كبير من اللاعبين خاصة في الدفاع، حيث يفتقد الفريق جهود محمود علاء وعمر جابر وأحمد أبوالفتوح ومحمد عبدالشافي ومحمود حمدي الونش ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو بسبب الإصابة، إضافة لغياب ثلاثي الوسط عبدالله السعيد وسيف جعفر وناصر ماهر لعدم القيد في القائمة الإفريقية، بينما يعود محمد صبحي وشيكابالا ومصطفى شلبي وإبراهيما نداى.

3 حلول لأزمة الظهير الأيسر

جوزيه جوميز لديه أكثر من حل لمواجهة أزمة نقص المدافعين ويمكن أن يدفع بسيد عبدالله نيمار كظهير أيسر، ومصطفى الزناري كظهير أيمن، والإبقاء على حمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد في قلب الدفاع، ويمكن الدفع بحمزة المثلوثي في مركز الظهير الأيسر، وياسر حمد أو مصطفى الزناري في قلب الدفاع بجوار حسام عبدالمجيد، والحل الثالث إشراك إبراهيما نداي في مركز الظهير الأيسر ومصطفى الزناري كظهير أيمن، لتكون طريقة اللعب أقرب إلى 3-3-4.

أما تشكيل الخط الهجومي في غياب زيزو وأوباما، فسيتكون من شيكابالا ومصطفى شلبي وأحمد حمدي وسيف الجزيري، مع الدفع بمحمد شحاتة في الوسط بجوار نبيل عماد دونجا.

جوزيه للاعبيه: انسوا مباراة القمة

الجهاز الفني للزمالك حرص على دراسة فريق دريمز جديدًا، وطالب المدافعين بمراقبة المخضرم جون أنطوي مهاجم الفريق، وركز جوزيه جوميز خلال التدريبات على تنوع أساليب اختراق الدفاع، لتسجيل أكبر عدد من الأهداف، حتى يخوض الفريق مباراة العودة في كوماسي يوم الأحد المقبل بارتياحية.

وطالب جوزيه جوميز لاعبيه بغلق ملف مباراة القمة والتركيز في الكونفيدرالية، خاصة أنها البطولة الأقرب للفريق الذي يعتبر المرشح الأول للفوز باللقب.

يدير المباراة الرواندي صامويل أويكوندا، ويساعده الأنجولي إيفينالدو ميريليس والمالي موديبو ساماكي، ومعهم المالي بوبو تراوري كحكم رابع، والجنوب إفريقي مكاليما زينيث حكم فيديو، ومواطنه توم أبونجيل مساعد حكم فيديو، ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبدالصادق، فى حين يراقب الحكام الغيني أبوبكر دومبيا.