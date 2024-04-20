حسام عبدالمجيد: الزمالك أغلق ملف مباراة الأهلي ونركز فى تحقيق نتيجة ايجابية أمام دريمز

أكد حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، أهمية مباراة دريمز الغاني المقرر لها غدًا الأحد في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إنه يلتزم بتعليمات المدير الفني للفريق في الفترة الماضية.

وأضاف أن الجهاز الفني منحه الثقة الكاملة، وشدد على أنه سيبذل قصارى جهده للظهور بأفضل صورة.

وشدد اللاعب على أن الجماهير تدعم الفريق باستمرار وتكون هي اللاعب رقم 12، والفريق يتطلع لتحقيق الفوز لاسعادهم في لقاء الغد.

وأوضح حسام عبد المجيد أن الزمالك أغلق ملف مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري ويركز حاليا في لقاء دريمز الغاني من أجل تحقيق الفوز بنتيجة مريحة قبل لقاء العودة.

وأوضح حسام عبد المجيد أن عدم مساعدته للفريق في تسجيل أهداف خلال الفترة الأخيرة يرجع لعدم التوفيق، وشدد على أنه من الأهم عدم استقبال الزمالك لأهداف في لقاء الغد.

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الزمالك بالزي الرسمي أمام دريمز الغاني

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الرمادي.

وفي المقابل سيرتدي فريق دريمز القميص الأخضر والشورت الأسود، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون البنفسجي.

وتم خلال الاجتماع الفني منح بعثة نادي دريمز 100 دعوة لحضور اللقاء.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي نادي دريمز وطاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء بقيادة الرواندي صامويل أويكوندا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي.