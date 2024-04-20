السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. مطالب بدفع 195 مليون جنيه خلال أسبوعين

الزمالك
الزمالك

في الوقت الذي يعيش فيه مسئولو الزمالك حالة من النشوة بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم على غريمة التقليدي الأهلي، في قمة دوري نايل، إلا أن المجلس الأبيض على موعد مع قضية مالية كبرى تنتظره خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وفاز الزمالك على الأهلي في مباراة القمة 127 المؤجلة من الجولة العاشرة بـ"دوري نايل"، بهدفين مقابل هدف على ملعب استاد القاهرة، وسجل للأبيض التونسي سيف الدين الجزيري (هدفين)، وأحرز للأحمر أحمد عبدالقادر.

جايمي باتشيكو يرفض الحلول الودية

الزمالك مطالب بدفع نحو مليون و400 ألف دولار (حوالي 70 مليون جنيه مصري) للبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الأسبق للفريق، قبل 30 أبريل الجاري، وحال عدم السداد قبل الموعد سيتم إيقاف القيد مرة أخرى.

وسعى مسئولو الزمالك طوال الأيام الأخيرة الماضية للوصول إلى باتشيكو من أجل حل مشكلة مستحقاته المتأخرة بالتراضي ولكن دون جدوى، إذ باءت جميع محاولاتهم بالفشل وبالتالي لم يبق أمامهم سوى دفع المبلغ كاملًا قبل 30 أبريل.

أزمة مستحقات المغربي خالد بوطيب

ولم تكن مشكلة باتشيكو هي الوحيدة التي تؤرق المجلس الأبيض، بالفترة الأخيرة الماضية، ولكن هناك مشكلة أضخم تتعلق بالمغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق، إذ أن الزمالك مطالب بسداد قرابة 2.5 مليون دولار للاعب (ما يقارب 125 مليون جنيه مصري)، وحال عدم الدفع، سيتم إدراج حكم بإيقاف القيد للقلعة البيضاء لمدة 3 فترات مقبلة تبدأ من الصيف المقبل مرورًا بالميركاتو الشتوي في يناير المقبل، ويحرم الفريق من إبرام أي صفقات جديدة في صيف 2025، ولكن حال دفع المبلغ المستحق لـ خالد بوطيب، تنتهي الأزمة.

وإلى جانب الأزمتين السابقتين، هناك مشكلة أخرى تتمثل في المستحقات المتأخرة للتونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق، ولكنها لم تصل لمرحلة الحسم بعد.

الزمالك يستعد لمواجهة دريمز الغاني في الكونفيدرالية

وفي سياق آخر يستعد فريق كرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغاني في تمام السادسة مساء غدٍ الأحد على ملعب استاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور نحو 50 ألف متفرج.

وتأهل الزمالك على حساب نظيره مودرن فيوتشر بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين، فيما صعد دريمز الغاني الذي يلعب له جون أنطوي مهاجم الأهلي والإسماعيلي السابق، بعد تخطيه عقبة فريق ستاد مالي بالفوز عليه بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1.

الزمالك إيقاف القيد الاهلى دوري نايل مباراة القمة باتشيكو خالد بوطيب

الأكثر قراءة

عاجل| الزمالك مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. مطالب بدفع 195 مليون جنيه خلال أسبوعين

عاجل| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة