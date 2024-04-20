الزمالك مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. مطالب بدفع 195 مليون جنيه خلال أسبوعين

في الوقت الذي يعيش فيه مسئولو الزمالك حالة من النشوة بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم على غريمة التقليدي الأهلي، في قمة دوري نايل، إلا أن المجلس الأبيض على موعد مع قضية مالية كبرى تنتظره خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وفاز الزمالك على الأهلي في مباراة القمة 127 المؤجلة من الجولة العاشرة بـ"دوري نايل"، بهدفين مقابل هدف على ملعب استاد القاهرة، وسجل للأبيض التونسي سيف الدين الجزيري (هدفين)، وأحرز للأحمر أحمد عبدالقادر.

جايمي باتشيكو يرفض الحلول الودية

الزمالك مطالب بدفع نحو مليون و400 ألف دولار (حوالي 70 مليون جنيه مصري) للبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الأسبق للفريق، قبل 30 أبريل الجاري، وحال عدم السداد قبل الموعد سيتم إيقاف القيد مرة أخرى.

وسعى مسئولو الزمالك طوال الأيام الأخيرة الماضية للوصول إلى باتشيكو من أجل حل مشكلة مستحقاته المتأخرة بالتراضي ولكن دون جدوى، إذ باءت جميع محاولاتهم بالفشل وبالتالي لم يبق أمامهم سوى دفع المبلغ كاملًا قبل 30 أبريل.

أزمة مستحقات المغربي خالد بوطيب

ولم تكن مشكلة باتشيكو هي الوحيدة التي تؤرق المجلس الأبيض، بالفترة الأخيرة الماضية، ولكن هناك مشكلة أضخم تتعلق بالمغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق، إذ أن الزمالك مطالب بسداد قرابة 2.5 مليون دولار للاعب (ما يقارب 125 مليون جنيه مصري)، وحال عدم الدفع، سيتم إدراج حكم بإيقاف القيد للقلعة البيضاء لمدة 3 فترات مقبلة تبدأ من الصيف المقبل مرورًا بالميركاتو الشتوي في يناير المقبل، ويحرم الفريق من إبرام أي صفقات جديدة في صيف 2025، ولكن حال دفع المبلغ المستحق لـ خالد بوطيب، تنتهي الأزمة.

وإلى جانب الأزمتين السابقتين، هناك مشكلة أخرى تتمثل في المستحقات المتأخرة للتونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق، ولكنها لم تصل لمرحلة الحسم بعد.

الزمالك يستعد لمواجهة دريمز الغاني في الكونفيدرالية

وفي سياق آخر يستعد فريق كرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغاني في تمام السادسة مساء غدٍ الأحد على ملعب استاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور نحو 50 ألف متفرج.

وتأهل الزمالك على حساب نظيره مودرن فيوتشر بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين، فيما صعد دريمز الغاني الذي يلعب له جون أنطوي مهاجم الأهلي والإسماعيلي السابق، بعد تخطيه عقبة فريق ستاد مالي بالفوز عليه بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1.