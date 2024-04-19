الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية

جوميز
جوميز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء  كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة دريمز الغاني المقبلة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وبدأ المران بفقرة بدنية تحت قيادة جواو جوميز مدرب الأحمال بالنادي، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفا من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة بطل غانا المرتقبة.


وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة فنية خلال المران، وتم التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية، وتدريب اللاعبين على بعض الجمل التي سيتم تنفيذها في مباراة دريمز المقبلة بالكونفدرالية.


وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية تحت إشراف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني وجهازه المعاون لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.


وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون لتلافي تكرارها في المباراة المقبلة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السادسة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي.

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