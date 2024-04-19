الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

أحمد عبدالحليم: الزمالك سيتوج بالكونفدرالية.. ودورى الأبطال أهلاوى

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

أكد أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك السابق، قدرة ناديه على التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية، وغريمه التقليدي النادي الأهلي، على حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختهما الحاليتين.

وقال عبد الحليم خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي:" مستوى الأهلي والزمالك في بطولتي أفريقيا مبشر، على عكس بطولة الدوري المصري والتراجع الذي يعشيه الثنائي محليًا".

وأضاف نجم الزمالك السابق:" الأبيض قادر على حصد بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في نسختها الحالية، وكذلك النادي الأهلي والذي أرى أن يكون دوري الأبطال الإفريقي من نصيبه".

وأردف عبد الحليم:" قد يكون مستوى الأهلي والزمالك متذبذبا محليًا، لكن الثنائي يضع البطولات القارية نصب عينيه، والثنائي يعدان الأقوى في بطولتي إفريقيا حاليًا".

مواعيد مواجهات الزمالك والأهلي بدوري الأبطال والكونفدرالية

يستضيف الزمالك نظيره دريمز الغاني، في السادسة مساء بعد غد الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، بينما تقام مواجهة الإياب بغانا يوم 28 أبريل الجاري.

أما الأهلي، فيواجه مازيمبي الكونغولي، في تمام الثالثة عصر غدا السبت، على ستاد لوبومباشي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما تقام مواجهة الإياب يوم 26 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

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