الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"تذكرتي" تقرر طرح تذاكر إضافية لمباراة الزمالك ودريمز بالكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

قررت شركة تذكرتي، طرح تذاكر إضافية لمباراة الزمالك ودريمز الغاني، بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويأتي قرار الشركة، المسئولة عن تنظيم دخول جماهير الكرة للمدرجات في المباريات المحلية والإفريقية للأندية، بعد زيادة عدد الجماهير لـ50  ألف مشجع.

وقامت الشركة المكلفة بتوزيع التذاكر، بطرح تذاكر الدرجة الثانية بقيمة 50 جنية فقط لا غير، بعد زيادة أعداد الجماهير من جانب الأمن.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني بكأس الكونفدرالية 

يستضيف الزمالك نظيره دريمز الغاني، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد إياب نصف نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ودريمز الغاني 

تقام مواجهة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني، مساء يوم 28 أبريل الجاري بغانا.

وكان الزمالك، تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية، عقب فوزه على مواطنه مودرن فيوتشر ذهابا بهدفين مقابل هدف والتعادل الإيجابي إيابا 1/1.

ويذكر أن الفارس الأبيض، توج بالنسخة الوحيدة من الكونفدرالية، وذلك في نسخة  2019، على حساب نهضة بركان المغربي، عن طريق ضربات الجزاء (5/3)، بعد انتهاء مواجهتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.

تذكرتي تقرر طرح تذاكر إضافية 
شركة تذكرتي الزمالك الكونفدرالية دريمز الغاني تذاكر إضافية

مواد متعلقة

الكونفدرالية: انتظام مدافع الزمالك في المران قبل مواجهة دريمز الغانى

"تذكرتى" تعلن فتح باب الحجز لمباراة الزمالك ودريمز بنصف نهائى الكونفيدرالية

الزمالك يكافئ لاعبيه عقب الفوز فى لقاء القمة

حسين لبيب يفرض حظرًا إعلاميًا على لاعبى الزمالك قبل لقاء دريمز الغانى

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

"قعدة كيف".. كشف غموض العثور على جثة سيدة عارية فى مصرف بالدقهلية

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

"متى يصدر التغيير الوزارى الجديد؟".. مصطفى بكري يُجيب

"تذكرتي" تقرر طرح تذاكر إضافية لمباراة الزمالك ودريمز بالكونفدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين