"تذكرتي" تقرر طرح تذاكر إضافية لمباراة الزمالك ودريمز بالكونفدرالية

قررت شركة تذكرتي، طرح تذاكر إضافية لمباراة الزمالك ودريمز الغاني، بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويأتي قرار الشركة، المسئولة عن تنظيم دخول جماهير الكرة للمدرجات في المباريات المحلية والإفريقية للأندية، بعد زيادة عدد الجماهير لـ50 ألف مشجع.

وقامت الشركة المكلفة بتوزيع التذاكر، بطرح تذاكر الدرجة الثانية بقيمة 50 جنية فقط لا غير، بعد زيادة أعداد الجماهير من جانب الأمن.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني بكأس الكونفدرالية

يستضيف الزمالك نظيره دريمز الغاني، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد إياب نصف نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ودريمز الغاني

تقام مواجهة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني، مساء يوم 28 أبريل الجاري بغانا.

وكان الزمالك، تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية، عقب فوزه على مواطنه مودرن فيوتشر ذهابا بهدفين مقابل هدف والتعادل الإيجابي إيابا 1/1.

ويذكر أن الفارس الأبيض، توج بالنسخة الوحيدة من الكونفدرالية، وذلك في نسخة 2019، على حساب نهضة بركان المغربي، عن طريق ضربات الجزاء (5/3)، بعد انتهاء مواجهتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.