الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الكونفدرالية: انتظام مدافع الزمالك في المران قبل مواجهة دريمز الغانى

مران الزمالك
مران الزمالك

انتظم محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بـ الزمالك، في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة دريمز الغاني المقبلة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان اللاعب يعاني من إصابة بجزع في أربطة الأنكل مما تسبب في غيابه عن الفريق في الآونة الأخيرة، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بداية من اليوم، استعدادًا للقاء بطل غانا المقبل في الكونفدرالية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي بطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مواجهة الإياب يوم 28 أبريل الجاري بغانا.

وتأهل الفارس الأبيض، لنصف نهائي كأس الكونفدرالية، عقب إقصائه مواطنه مودرن فيوتشر ذهاب والفوز بريمونتادا مثيرة بنتيجة 2/1، والتعادل الإيجابي إيابا 1/1.

محمود علاء الزمالك الكونفدرالية دريمز الغاني كاس الكونفدرالية مران الزمالك

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