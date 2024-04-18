الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ممدوح عباس: الإعلام الرياضى يدعم الزمالك ويطالب برحيل "مثير الفتنة"

ممدوح عباس
ممدوح عباس

أكد ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك السابق، عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أن الإعلام الرياضى يدعم نادى الزمالك فى ثوبه الجديد وأن هناك مَن يحاول إثارة الفتنة بالإساءة لهذه الأقلام بداعٍ أنها غير حيادية.

أضاف عباس، أنه يجب على مجلس إدارة الزمالك التصدى لأي عضو يحاول زرع الفتنة بين الإعلام ونادى الزمالك، مضيفًا أن نغمة التشدق بالزمالك ومحاولة الاحتماء بجماهيره، أصبحت سخيفة وغير مقبولة، ويجب على أى شخص يحاول أن يسلك ذلك الطريق أن يخلى مكانه فورًا، أو يلتزم بسياسات نادى الزمالك.

شهدت الساعات الماضية محاولات من أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك بزرع الفتنة بين الزمالك والإعلام الرياضى، بمحاولته إيهام جماهير الزمالك أن الإعلام الرياضى يقف أمام نجاحات الزمالك.

ويحاول سليمان تقلد دور الزعيم المناضل الذى يبحث عن مصلحة الزمالك، رغم أنه من أوائل الناس بحثًا عن مصلحته الشخصية، وتم اتهامه بتسريب تشكيلات فريق الكرة للقناة التى يعمل بها، كما يحاول السطو على كل نجاح لزملائه فى مجلس الإدارة والذين لا يدخرون جهدًا أو وقتا لإنهاء مشاكل النادى، عكس العضو الذى يتواجد فى استديوهات القنوات لتحليل المباريات لجمع المال.

ممدوح عباس أحمد سليمان الإعلام الرياضي الزمالك حسين لبيب

مواد متعلقة

قرار جديد بشأن دعوى ممدوح عباس ضد مرتضى منصور

الأكثر قراءة

حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

مصرع شاب على يد 4 أشخاص إثر تجدد خصومة ثأرية فى قنا

لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تكثيف الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين