ممدوح عباس: الإعلام الرياضى يدعم الزمالك ويطالب برحيل "مثير الفتنة"

أكد ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك السابق، عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أن الإعلام الرياضى يدعم نادى الزمالك فى ثوبه الجديد وأن هناك مَن يحاول إثارة الفتنة بالإساءة لهذه الأقلام بداعٍ أنها غير حيادية.

أضاف عباس، أنه يجب على مجلس إدارة الزمالك التصدى لأي عضو يحاول زرع الفتنة بين الإعلام ونادى الزمالك، مضيفًا أن نغمة التشدق بالزمالك ومحاولة الاحتماء بجماهيره، أصبحت سخيفة وغير مقبولة، ويجب على أى شخص يحاول أن يسلك ذلك الطريق أن يخلى مكانه فورًا، أو يلتزم بسياسات نادى الزمالك.

شهدت الساعات الماضية محاولات من أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك بزرع الفتنة بين الزمالك والإعلام الرياضى، بمحاولته إيهام جماهير الزمالك أن الإعلام الرياضى يقف أمام نجاحات الزمالك.

ويحاول سليمان تقلد دور الزعيم المناضل الذى يبحث عن مصلحة الزمالك، رغم أنه من أوائل الناس بحثًا عن مصلحته الشخصية، وتم اتهامه بتسريب تشكيلات فريق الكرة للقناة التى يعمل بها، كما يحاول السطو على كل نجاح لزملائه فى مجلس الإدارة والذين لا يدخرون جهدًا أو وقتا لإنهاء مشاكل النادى، عكس العضو الذى يتواجد فى استديوهات القنوات لتحليل المباريات لجمع المال.