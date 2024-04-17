الزمالك يستثنى «المثلوثى» من غربلة المحترفين الأجانب

استقر مسئولو نادى الزمالك على تمديد التعاقد مع التونسى حمزة المثلوثى، لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة، وغلق الباب أمام رحيله نهاية الموسم الحالى، رغم وجود اتجاه قوى داخل الإدارة لغربلة اللاعبين الأجانب لتوفير النفقات، مع تواضع المردود الفنى، الذى قدموه خلال الفترة الماضية، باستثناء «المثلوثى» المتفانى لتأمين خط الدفاع، والأكثر انضباطًا داخل وخارج الملعب.

ويرى مجلس إدارة الزمالك أن «المثلوثى» لاعب مهم، ويمكن توظيفه فى أكثر من مركز إلى جانب التزامه بشكل كامل مع الفريق، وعدم إثارته أى مشكلة منذ انضمامه إلى الفريق، ما جعل الإدارة متحمسة لتجديد التعاقد معه، والإبقاء عليه لأطول فترة ممكنة.

واستقر مجلس الزمالك على إجراء غربلة كاملة للأجانب ورحيل كل من إبراهيما نداى، والبنينى سامسون أكينيولا، إلى جانب التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم الفريق، على أن يتم إبرام صفقات قوية وجديدة داخل الفريق، قادرة على صناعة الفارق.

من ناحية أخرى، بات مصير البرتغالى جوزيه جوميز، مدرب الفريق مرتبطًا بالحصول على بطولة الكونفيدرالية الإفريقية فى الفترة المقبلة، بعد الوصول إلى الدور نصف النهائى، وبعد الابتعاد عن المنافسة على بطولة الدورى، إلى جانب خسارة كأس مصر أمام الأهلى.

وأصبحت الكونفيدرالية البطولة الوحيدة المتبقية للفريق حاليًا، حيث يستعد الفارس الأبيض لخوض مباراة دريمز الغانى، يوم الأحد المقبل، فى ذهاب الدور نصف النهائى من البطولة القارية.