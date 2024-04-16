جوزيه جوميز يُفاجئ الجميع: "الزحمة" وراء غياب ياسر حمد عن المباريات

دافع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن الفلسطيني ياسر حمد مدافع الفريق، بعد استبعاده من المشاركة في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه سينسجم بشكل تدريجي مع الفريق، وسيحصل على فرصته والتواجد بشكل أساسي في الفترة المقبلة، وسيكون أحد نجوم الفريق.

سبب غياب ياسر حمد عن المباريات

ويرى "جوميز"، أن ياسر حمد لاعب دولي ومميز ويمتلك خبرات، لافتًا إلى أن استبعاده من المشاركة ليست مشكلة فنية فيه، ولكن لزحمة المدافعين في الفريق، وسيحصل على فرصته، خاصة وأن الموسم ما زال طويلًا، والفريق مقبل على لقاءات محلية وقارية.

ومن ناحية أخرى، طلب مسئولو نادي الزمالك حضور ما يقرب من 50 ألف متفرج في مباراة دريمز الغاني المقرر لها يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الإفريقية في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين.

وطلب البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق تواجد الجماهير بأكبر عدد في تلك المواجهة والتأكيد على دورهم في منح اللاعبين دفعة معنوية.