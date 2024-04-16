الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جوزيه جوميز يُفاجئ الجميع: "الزحمة" وراء غياب ياسر حمد عن المباريات

ياسر حمد
ياسر حمد

دافع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن الفلسطيني ياسر حمد مدافع الفريق، بعد استبعاده من المشاركة في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه سينسجم بشكل تدريجي مع الفريق، وسيحصل على فرصته والتواجد بشكل أساسي في الفترة المقبلة، وسيكون أحد نجوم الفريق.

سبب غياب ياسر حمد عن المباريات

ويرى "جوميز"، أن ياسر حمد لاعب دولي ومميز ويمتلك خبرات، لافتًا إلى أن استبعاده من المشاركة ليست مشكلة فنية فيه، ولكن لزحمة المدافعين في الفريق، وسيحصل على فرصته، خاصة وأن الموسم ما زال طويلًا، والفريق مقبل على لقاءات محلية وقارية.

ومن ناحية أخرى، طلب مسئولو نادي الزمالك حضور ما يقرب من 50 ألف متفرج في مباراة دريمز الغاني المقرر لها يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الإفريقية في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين.

وطلب البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق تواجد الجماهير بأكبر عدد في تلك المواجهة والتأكيد على دورهم في منح اللاعبين دفعة معنوية.

جوميز المدير الفنى للزمالك ياسر حمد مدافع الزمالك الزمالك يطلب 50 الف مشجع امام دريمز الكونفدرالية جوميز يدافع عن ياسر حمد

مواد متعلقة

جوميز: الزمالك كان بإمكانه الفوز بأربعة أهداف.. والتغييرات كانت مفيدة

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو وأحمد فتوح فى مباراة القمة

يد الزمالك يتأهل لنهائي السوبر الإفريقي بالفوز على جي إس كي الكونغولي

أمير عبدالحميد: السعيد سيصنع الفارق مع الزمالك فى غياب نجم الأهلى

تفاصيل رسالة جوميز للاعبى الزمالك قبل لقاء القمة أمام الأهلى

سر استبعاد شيكابالا من مباراة القمة 127 أمام الأهلى الليلة

عاجل| «الدستور» يكشف تشكيل الزمالك الأقرب فى مباراة القمة أمام الأهلى

تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الزمالك قبل مباراة القمة 127

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

عاجل| كولر يوافق على رحيل أجانب الأهلى.. والإدارة توافق بشروط

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

15 عام تستعد لهذا الهجوم.. كيف تعمل الدفاعات الجوية الإسرائيلية بدعم أمريكي؟

باليوم 193 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال لمسجد شهداء الفاخورة

اليوم الـ193 للعدوان.. الكشف عن مجازر وكوارث جديدة للاحتلال في غزة