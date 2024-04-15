الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو وأحمد فتوح فى مباراة القمة

زيزو
زيزو

كشف د.محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن إصابة أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأبيض بكدمة قوية في وجه القدم خلال مباراة القمة التي أقيمت اليوم أمام الأهلي في مسابقة دوري نايل.

أضاف أسامة أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية للاطمئنان عليه وتحديد حجم الإصابة، مؤكدًا أن إصابة أحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

وأوضح أن فتوح كان يرغب في استكمال المباراة إلا أن الجهاز الطبي للفريق رفض المجازفة باللاعب، وتم الاتفاق مع الجهاز الفني على استبداله.

وحقق الزمالك فوزًا غاليًا على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز؛ ليرفع الأبيض رصيده إلى 21 نقطة.

محمد أسامة أحمد مصطفى زيزو زيزو الاهلى دوري نايل

مواد متعلقة

يد الزمالك يتأهل لنهائي السوبر الإفريقي بالفوز على جي إس كي الكونغولي

أمير عبدالحميد: السعيد سيصنع الفارق مع الزمالك فى غياب نجم الأهلى

تفاصيل رسالة جوميز للاعبى الزمالك قبل لقاء القمة أمام الأهلى

سر استبعاد شيكابالا من مباراة القمة 127 أمام الأهلى الليلة

عاجل| «الدستور» يكشف تشكيل الزمالك الأقرب فى مباراة القمة أمام الأهلى

تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الزمالك قبل مباراة القمة 127

قبل لقاء المقاولون بـ3 ساعات.. استدعاء محمد الشيبى للتحقيق فى الجبلاية

هل يرضيكم ضرب إمام عاشور بالحذاء!.. غضب فى الزمالك بعد رفض مصافحة خالد مرتجى مريم مصطفى

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

مخاطر التصعيد السري.. هل تشتعل حرب الظل مرة أخرى بين إيران وإسرائيل؟

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟