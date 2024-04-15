الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو وأحمد فتوح فى مباراة القمة

كشف د.محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن إصابة أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأبيض بكدمة قوية في وجه القدم خلال مباراة القمة التي أقيمت اليوم أمام الأهلي في مسابقة دوري نايل.

أضاف أسامة أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية للاطمئنان عليه وتحديد حجم الإصابة، مؤكدًا أن إصابة أحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

وأوضح أن فتوح كان يرغب في استكمال المباراة إلا أن الجهاز الطبي للفريق رفض المجازفة باللاعب، وتم الاتفاق مع الجهاز الفني على استبداله.



وحقق الزمالك فوزًا غاليًا على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز؛ ليرفع الأبيض رصيده إلى 21 نقطة.