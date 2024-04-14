الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

هل يرضيكم ضرب إمام عاشور بالحذاء!.. غضب فى الزمالك بعد رفض مصافحة خالد مرتجى مريم مصطفى

خالد مرتجي ومريم
خالد مرتجي ومريم مصطفى

أثار رفض مصافحة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة نادي الأهلي لاعبة الزمالك للكرة الطائرة مريم مصطفى خلال تسليم الميداليات الخاصة بكأس مصر  ردود فعل غاضبة.

وحصل الزمالك على المركز الثالث، في الوقت الذي توج الأهلي ببطولة كأس مصر.

وخلال تسليم الميداليات رفض خالد مرتجي مصافحة مريم مصطفى، لاعبة الزمالك، في لقطة أثارت ردود فعل واسعة.

وربط البعض موقف مرتجي بالقضية السابقة من جانب اللاعبة ضد نادي الأهلي، حيث رفعت قضية تزوير على عقدها مع الأهلي بعدما وقعت لنادي الزمالك وانضمت إلى القلعة البيضاء، في الوقت الذي ربط البعض الآخر تصرف مرتجي بما بدر من اللاعبة في وقت سابق ورفضها مصافحة مسئولي الأهلي في أكثر من مناسبة سابقة.

وبحسب مصدر في الزمالك فإن إدارة النادي غاضبة من تصرف خالد مرتجي، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت عودة المياه لمجاريها بين مسئولي الناديين وفتح صفحة جديدة وإزالة حالة الاحتقان والتعصب التي كانت موجودة.

وكتب شريف منير، عضو مجلس الزمالك السابق ومدير العلاقات العامة الحالي عبر حسابه على "فيسبوك": "لدي سؤال للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمسئولين.. هل يصح هذا التصرف؟".

وأضاف: "هل يرضيكم أن من يرى إمام عاشور لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق يضربه بالحذاء مثلا؟".

الزمالك الاهلى النادي الأهلي مريم مصطفى خالد مرتجي

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