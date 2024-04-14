الأحد 14 أبريل 2024
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رياضة

قبل لقاء المقاولون بـ3 ساعات.. استدعاء محمد الشيبى للتحقيق فى الجبلاية

محمد الشيبي وحسين
محمد الشيبي وحسين الشحات

استدعت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز للتحقيق في الواحدة ظهر غد الإثنين بسبب القضية المقامة بينه وبين حسين الشحات لاعب الأهلي.

بيراميدز يخوض مباراة في الرابعة عصر الغد أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري.

استدعاء اللاعب للتحقيق بسبب القضية المقامة بينه وبين حسين الشحات لاعب الأهلي.

وكشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن استيائهم الشديد بسبب استدعاء اللاعب للتحقيق في نفس يوم المباراة وقبلها بـ3 ساعات.

ويرغب مسئولو بيراميدز في تأجيل جلسة التحقيق لصعوبة خروج اللاعب من المعسكر قبل المباراة والعودة مرة أخرى والأمر سيستغرق وقتا طويلًا إلى جانب تشتيت ذهن اللاعب قبل اللقاء خاصة وأنه من الأعمدة الأساسية.

وأكد المستشار هاني بكري، محامي المغربي محمد الشيبي، الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، أن اللاعب لن يتنازل عن حقه في استمرار قضيته ضد حسين الشحات لاعب الأهلي بسبب الواقعة التي حدثت في مباراة الفريقين بختام الدوري المصري وتعديه عليه.

الأزمة بين اللاعبين وقعت في نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز في نهاية موسم 2022-2023، وأظهرت الكاميرات مقاطع فيديو للاعب الأهلي وهو يصفع ظهير بيراميدز على وجهه بعد نهاية اللقاء.

لجنة الانضباط عاقبت حسين الشحات بالإيقاف لمدة مباراتين ونفذ اللاعب العقوبة، بعدما تصالح اللاعبان بعد المباراة، ولكن الشيبي صعد الأمر ولجأ للقضاء المدني ورفع قضية ضد لاعب الأهلي، حددت لها المحكمة جلسة يوم 18 أبريل الجاري.

وواصل بكري: «إنّ نزاع اللاعب مع حسين الشحات ما هو في حقيقة الأمر إلا دعوى جنائية أقامتها وحركتها النيابة العامة المصرية صاحبة الاختصاص الدستوري والقانوني الأصيل في مباشرة وتحريك الدعاوى الجنائية، فهي الأمينة على الدعوى الجنائية ولها منا كل احترام وتقدير، وبالتالي فإنّه من الخطأ بل ومن غير اللائق القول أن لجوء اللاعب للنيابة العامة حتى تمارس دورها الدستوري يشكل مخالفة صريحة للوائح اتحاد الكرة المصري ولوائح الفيفا».

واختتم: «الشيبي لن يتنازل عن حقوقه وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تصعيد الموضوع دوليًا واللجوء إلى الجهات القضائية الدولية، بما فيها لجنة الانضباط بالفيفا، بهدف شكوى اتحاد الكرة المصري لحماية اللاعب من الضغوط والممارسات التي يتعرض لها».

بيراميدز الاتحاد المصرى لكرة القدم محمد الشيبي الشيبي حسين الشحات

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