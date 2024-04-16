الزمالك يكافئ لاعبيه عقب الفوز فى لقاء القمة

سادت أجواء احتفالية داخل ميت عقبة بعد الفوز على الأهلى بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات بطولة الدورى على استاد القاهرة، أمس.

وسجل هدفى الفوز التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم الفريق، حيث تحولت الأجواء داخل القلعة البيضاء إلى احتفالات كبيرة، وقرر مجلس الإدارة، برئاسة حسين لبيب، صرف مكافآت خاصة للاعبين بعد الانتصار، إلى جانب صرف جزء من المستحقات المتأخرة لتحفيزهم والشد من أزرهم قبل لقاء دريمز الغانى فى ذهاب الدور نصف النهائى للكونفيدرالية، الأحد المقبل.

وجاء قرار إدارة الزمالك لرفع معنويات اللاعبين والتأكيد على دعمهم، ومساندتهم قبل لقاء دريمز الغانى فى الكونفيدرالية، واستمرار العروض المميزة للفريق فى الوقت الحالى.

من جهته قال البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للزمالك، إن مباراة الأهلى لها حسابات خاصة، موضحًا أن فريقه حاول فى الشوط الأول فرض طريقته، وهذا لم يكن سهلًا بسبب عقلية اللاعبين ومواجهة منافس قوى.

وتابع، فى بعض الأوقات منحتنا المباراة فرصة لنلعب بطريقتنا، ولكن الأمر كان صعبًا فى بعض الأوقات بسبب قوة المنافس، وعندما لعبنا خلقنا فرصًا خطيرة أمام مرمى الأهلى.

وفيما يخص تغيير أحمد حمدى، وعبدالله السعيد، قال: «شعرت بأنه بعد أول ١٥ دقيقة فى الشوط الثانى بوجود اختراق من جبهة عمر جابر، وكانت هناك مشكلة، ودفعت بسيد عبدالله (نيمار) من أجل مساندة عمر جابر، ودخل ناصر ماهر، لعمق الملعب، وأعلم أنه فى حال عمل تغييرين دفعة واحدة فالأمر بمثابة تحدٍ كبير ومجازفة، وكان من الممكن أن نخسر وسط الملعب، ولكنى كنت أثق فى ثلاثية دونجا وشحاتة وناصر».

وأشار المدير الفنى إلى أن الإدارة تدعم الفريق بكل قوة، وهو ما يجعله أمام تحدٍ كبير للمنافسة على بطولة الدورى، مؤكدًا أنه لن يدخر جهدًا للفوز بلقب الدورى.

من جهته أعرب حسين لبيب، رئيس نادى الزمالك، عن سعادته الكبيرة بالفوز، موضحًا أن الانتصار أعاد الفريق للمنافسة على بطولة الدورى من جديد، مشيرًا إلى أن الفريق كان يحتاج للفوز فى اللقاء لرفع المعنويات.

وقال: «فخور أنى زملكاوى، ومشهد الجماهير فى اللقاء كان رائعًا، والجمهور كان بحاجة إلى الفوز والفرحة بعد دعمه الكبير للاعبين فى الفترة الماضية».

فيما أشاد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، بالانتصار الذى تحقق، والروح الكبيرة من جانب اللاعبين، موضحًا أن الانتصار تعويض عن خسارة بطولة كأس مصر، حيث كان هدف اللاعبين واضحًا منذ البداية، وهو الفوز، وسط حماس وإصرار كبيرين من جانبهم.

وأثنى على المدرب البرتغالى، والتكتيك الذى لعب به فى اللقاء، وتغيير الطريقة خلال المباراة أكثر من مرة، بجانب توظيف اللاعبين الموجودين فى الفريق بالشكل الأمثل، والاستفادة من كل العناصر التى تعاقد معها الفريق فى يناير الماضى، إلى جانب اللاعبين القدامى الموجودين فى الزمالك.

على جانب آخر، يواصل الفريق تدريباته اليومية استعدادًا لمواجهة «دريمز» الغانى فى ذهاب نصف نهائى بطولة الكونفيدرالية، المقررة الأحد المقبل.