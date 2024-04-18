الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقليص دور أحمد سليمان داخل الزمالك لفشله فى مهماته التى أسندت إليه

أحمد سليمان
أحمد سليمان

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تقليص دور أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، في النادي بصفة عامة بعد تقليص دوره مع فريق الكرة، وذلك بعد المشاكل العديدة له مع باقي زملائه فى المجلس، ومحاولته الركوب على كل إنجاز يتم تحقيقه في النادي، ومحاولة انتزاع صلاحيات المتحدث الرسمي باسم النادي.

وحسب مصدر في نادي الزمالك، فإن هناك استقرارا على إبعاد سليمان عن الملفات المهمة في النادي، لفشله خلال الفترة الماضية في الملفات التي أسندت إليه، خاصة ملف الصفقات الشتوية الأخيرة للفريق الأول.

وأكد المصدر أن هناك أصواتا عديدة داخل مجلس الإدارة تطالب بإبعاد أحمد سليمان نهائيا عن ملف كرة القدم، وإسناد الملف كاملا لحسين السيد عضو مجلس الإدارة، الذي يعمل في هدوء وصمت، دون ضجيج.

وأشار المصدر إلى أن أهم ما يميز حسين السيد عن سليمان قربه من اللاعبين، ومحاولة حل أي مشكلة تواجه الفريق، مما كان له أثر إيجابي في مشوار الفريق في بطولة الكونفيدرالية، وتأهله للدور قبل النهائي بالبطولة.

وحسب المصدر فإن حسين السيد تبرع بمبلغ 50 ألف دولار من جيبه الخاص لحل عدد من المشاكل التي واجهت النادي خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي لا يتوانى فيه أحمد سليمان عن البحث عن مصلحته الشخصية، لتحقيق أكبر مكسب مادي، حتى لو كان على حساب مصلحة الزمالك وفريق الكرة.

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