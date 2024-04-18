الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أحمد سليمان.. مصلحتى أولًا ومن بعدها الزمالك

أحمد سليمان
أحمد سليمان

يرفع أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، شعار مصلحتى أولًا حتى لو كانت على حساب نادى الزمالك، ويظهر ذلك بوضوح عندما قرر خوض انتخابات الزمالك الأخيرة على مقعد العضوية، رغم منافسته فى الانتخابات السابقة على منصب رئاسة النادى، وذلك فى محاولة منه لإيجاد مكان له بين أعضاء مجلس الإدارة يعيده مرة أخرى لدائرة الضوء، لتحقيق الاستفادة من كونه مسئولًا فى الزمالك.

وبمجرد نجاح قائمة حسين لبيب، والتى من ضمنها أحمد سليمان، سارع عضو مجلس الإدارة لاستغلال تواجده فى الزمالك للعمل فى إحدى القنوات العربية، بدلًا من التواجد فى قناة ناديه.

كما قام أحمد سليمان بتصدر المشهد فى إبرام صفقات الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، فقام بإبرام أغرب عقد للاعب كرة قدم فى تاريخ اللعبة فى مصر، عندما أشرف وقام بالتعاقد مع زياد كمال، لاعب وسط إنبى، مقابل 30 مليون جنيه إعارة لمدة موسمين ونصف الموسم، وبعض الامتيازات الأخرى للفريق البترولى، كما خلا عقد اللاعب من أحقية الزمالك فى نهاية عقد الإعارة بتحويله لبيع نهائى، وسط استغراب كبير من باقى أعضاء مجلس إدارة الزمالك عند معرفتهم بعقد لاعب إنبى والمنتقل حديثًا للزمالك.

كما تفانى أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، فى الحديث عن كل ما يخص نادى الزمالك فى البرنامج الذى يعمل فيه، وذلك لاثبات أحقيته فى الاستمرار بالعمل فى القناة الفضائية لإحدى الدول العربية.

قطاع الناشئين

ارتبط أحمد سليمان بكرة القدم عندما التحق بقطاع الناشئين بالنادى الأهلى، والذى لم يستمر فيه طويلًا، بعدما قرر القائمون عن القطاع بتسريح الحارس الصغير لافتقاره للموهبة، وبعدها انضم للزمالك دون أن يترك بصمة فى مركز حراسة المرمى كلاعب، ولمع اسمه عندما قرر حسن شحاتة ضمه لجهازه الفنى عند تدريبه لمنتخب مصر.

وكى يدخل أحمد سليمان مجلس إدارة الزمالك على منصب العضوية لأول مرة قام بالالتحاق بقائمة مرتضى منصور، والذى قام باستبعاده من ملف كرة القدم سريعًا، وخاض أحمد سليمان تجربتين كمرشح على منصب رئاسة نادى الزمالك، وفشل فى التجربتين أمام مرتضى منصور، وعندما شعر فى الانتخابات الأخيرة للقلعة البيضاء أنه لا وجود له بين اأعضاء النادى قام بالالتحاق بقائمة حسين لبيب على منصب العضوية.

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