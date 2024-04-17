"تذكرتي" تعلن فتح باب الحجز لمباراة الزمالك ودريمز بنصف نهائي الكونفيدرالية

أعلنت شركة تذكرتي، فتح باب الحجز لتذاكر مباراة نادي الزمالك ودريمز الغاني، في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفيدرالية الإفريقية

يستضيف الزمالك نظيره دريمز الغاني، في تمام السادسة مساء يوم 21 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

موعد إياب نصف نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ودريمز الغاني

تقام مواجهة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني، في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، مساء يوم 28 أبريل الحالي، على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفيدرالية

تنقل مواجهتي الزمالك ودريمز الغاني ذهابا وإيابا في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، يومي 21 و28 أبريل الجاري، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي والحصري للبطولة القارية داخل منطقة الشرق الأوسط.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفيدرالية

يقود مباراة الزمالك ودريمز الغاني، بنصف نهائي كأس الكونفيدرالية، طاقم تحكيم مكون من الرواندي صامويل أويكوندا حكماً للساحة، ويعاونه كل من الأنجولي إيفينالدو ميريليس والمالي موديبو ساماكي مساعدين، والمالي بوبو تراوري حكماً رابعاً. ويتواجد الجنوب أفريقي مكاليما زينيث كحكم للفيديو، ويعاونه مواطنه توم أبو نجيل. واختار "كاف" الليبي عمر جمعة عبد الصادق مراقباً عاماً على المباراة، فى حين يراقب الحكام الغيني أبوبكر دومبيا.

مودرن فيوتشر بوابة الزمالك للمربع الذهبي بالكونفيدرالية

منح فريق مودرن فيوتشر مواطنه الزمالك، بوابة العبور للمربع الذهبي بالكونفيدرالية الإفريقية، عقب تفوق الفارس الأبيض عليه ذهابا بهدفين مقابل هدف، والتعادل الإيجابي إيابا بنتيجة 1/1.

ويمتلك الفارس الأبيض، لقبا وحيدا من كأس الكونفيدرالية، حصل عليه في نسخة 2019، على حساب نهضة بركان المغربي، عن طريق ضربات الجزاء بنتيجة (5/3)، بعد انتهاء مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.

تذكرتي

وتجدر الإشارة إلى أن الزمالك، قد حقق فوزا هاما على حساب غريمه التقليدي الأهلي، مساء الإثنين الماضي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بدوري نايل.

سجل هدفي الفارس الأبيض، التونسي سيف الدين الجزيري، في الدقيقتين الـ44 والـ87، بينما سجل هدف الأهلي الوحيد، أحمد عبدالقادر، في الدقيقة الـ73 من عمر المباراة.