الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الزمالك يهزم الأهلى بهدفين لهدف ويتوج بـ"قمة العيد" (صور)

مبارة القمة
مبارة القمة

أدرك الفارس الأبيض الفوز في الدقائق الأخيرة إثر تمريرة عرضية بالخطأ من لاعب الأهلي رامي ربيعة حولها التونسي سيف الدين الجزيري هدفًا في شباك المار الأحمر.

وتقدّم الزمالك بالهدف الأول عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 14، لكن الأهلي نجح في بداية الشوط الثاني في تعديل النتيجة عبر تسديدة محكمة من اللاعب أحمد عبدالقادر قبل أن يعود التونسي سيف الدين الجزيري  في التقدم للقلعة البيضاء في الدقيقة 86 من تسديدة خدعت حارس الأهلي مصطفى شوبير.

عاجل.. يا ليلة بيضا.. الزمالك "يعيّد" على جماهيره بثنائية في شباك الأهلي

أقدام الجزيرى تعزز التقدم للزمالك فى شباك الأهلى (2 ـ1)

مبارة الأهلي والزمالك 

ويلتقي فريقا الأهلي والزمالك على ملعب استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

ويحل الأهلي في المركز التاسع بـ21 نقطة ولعب 10 مباريات، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني عشر بـ 18 نقطة ولعب 12 مباراة.

ويتصدر نادي بيراميدز الدوري برصيد 32 نقطة، ولعب 15 مباراة.

مبارة القمة الاهلى والزمالك الفارس الأبيض المار الأحمر

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