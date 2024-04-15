الزمالك يهزم الأهلى بهدفين لهدف ويتوج بـ"قمة العيد" (صور)

أدرك الفارس الأبيض الفوز في الدقائق الأخيرة إثر تمريرة عرضية بالخطأ من لاعب الأهلي رامي ربيعة حولها التونسي سيف الدين الجزيري هدفًا في شباك المار الأحمر.

وتقدّم الزمالك بالهدف الأول عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 14، لكن الأهلي نجح في بداية الشوط الثاني في تعديل النتيجة عبر تسديدة محكمة من اللاعب أحمد عبدالقادر قبل أن يعود التونسي سيف الدين الجزيري في التقدم للقلعة البيضاء في الدقيقة 86 من تسديدة خدعت حارس الأهلي مصطفى شوبير.

مبارة الأهلي والزمالك

ويلتقي فريقا الأهلي والزمالك على ملعب استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

ويحل الأهلي في المركز التاسع بـ21 نقطة ولعب 10 مباريات، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني عشر بـ 18 نقطة ولعب 12 مباراة.

ويتصدر نادي بيراميدز الدوري برصيد 32 نقطة، ولعب 15 مباراة.