الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميًا.. كاف يحدد موعد مباراتى الزمالك ودريمز فى الكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراتي الزمالك أمام دريمز الغاني في الدور نصف النهائي من بطولة الكونفيدرالية.

ويلتقي الزمالك مع دريمز الغاني في الدور نصف النهائي، بعدما تخطى مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي.

وكشف عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، في تصريحات للموقع الرسمي، عن تلقي النادي إخطارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي يفيد بتحديد موعد مباراة الذهاب أمام دريمز الغاني في تمام السادسة مساء الأحد الموافق 21 أبريل على استاد القاهرة.

وتقام مباراة الإياب يوم الأحد الموافق 28 أبريل في تمام السادسة بتوقيت القاهرة على ملعب "بابا يارا" بمدينة كوماسي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة، في الجولة العاشرة المؤجلة من بطولة الدوري.

كاف الزمالك دريمز الغاني مباراة الزمالك ودريمز الغاني الكونفدرالية الافريقية

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