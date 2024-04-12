تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل مباراة القمة

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي على هامش مران اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الأهلي في لقاء القمة المرتقب.

وناقش المدرب البرتغالي مع مدير الكرة، الترتيبات والاستعدادات بمواجهة القمة المقبلة في مسابقة الدوري.

كما عقد المدرب البرتغالي، جلسة أخرى مع اللاعبين على هامش مران اليوم، حيث حرص على الإشادة بأداء اللاعبين في مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت أمس في الدوري.

وطالب جوميز، لاعبي الزمالك بضرورة التركيز في الفترة الحالية ومواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة التي سيخوضها الفريق في بطولتي الدوري والكونفدرالية.

وشدد المدير الفني على أهمية مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي، وطالب بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الفوز في اللقاء، مؤكدا أهمية المباراة في مشوار الزمالك للمنافسة على الدوري.

وقام المدير الفني بمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية قبل انطلاق المران استعدادًا للقاء القمة المرتقب.

وشهد مران الزمالك اليوم، مشاركة البدلاء والمستبعدين من مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري وخوضهم تدريبات فنية استعدادا لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في بطولة الدوري.

وبعد ذلك خاضت تلك المجموعة، تقسيمة فنية تحت إشراف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية استعدادا لمواجهة الأهلي.