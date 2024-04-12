الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قبل قمة الدوري.. الأهلي لا يعرف الخسارة أمام الزمالك في 1330 يومًا

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية بصفة عامة والأهلي والزمالك بصفة خاصة صوب ستاد القاهرة، الإثنين المقبل، لمتابعة مباراة القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

ويستضيف الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في تمام السابعة مساء الأثنين المقبل الموافق 15 أبريل، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة ببطولة الدوري.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز في مباراة الأثنين المقبل من أجل مواصلة الانتصارات المحلية والتقدم في جدول الترتيب.

ويتطلع الأهلي لتكريس العقدة أمام الزمالك، وذلك من خلال تحقيق الانتصار الخامس على التوالي في القمة بمختلف البطولات.

وبالنظر إلى بطولة الدوري المصري الممتاز، نجد أن الأهلي لا يعرف الخسارة أمام الزمالك في آخر 6 مباريات بالمسابقة المحلية، حيث فاز المارد الأحمر في 4 مواجهات وانتهت مباراتين بالتعادل.

وسجل المارد الأحمر 17 هدفًا بينما أحرز الزمالك 8 أهداف فقط.

كان آخر انتصار حققه الزمالك على الأهلي يوم 22 أغسطس 2020 عندما فاز الفريق الأبيض بنتيجة 3-1.

ومنذ يوم 22 أغسطس 2020 وحتى مباراة الأثنين المقبل، سيكون الأهلي قد أكمل 1330 يومًا دون أن يعرف الخسارة أمام الزمالك.

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