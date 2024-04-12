الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

غدًا.. اجتماع فني لبطولة إفريقيا للطائرة «رجال» في الأهلي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

يحتضن مقر النادي الأهلي بالجزيرة، غدًا، الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال»، استعدادا للبطولة التي يستضيفها الأهلي خلال الفترة من 12 - 24 أبريل الجاري.

يحضر الاجتماع الفني محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومي عاطف، عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة العلبا  المنظمة، وخالد العوضي مدير البطولة، كما يحضر الاجتماع ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، وفؤاد عبدالسلام رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة لممثلي الوفود والفرق المشاركة في البطولة.

ويناقش الاجتماع الفني الجوانب التنظيمية، وجدول المباريات، ومواعيد وأماكن تدريبات الفرق المشاركة، والتواصل مع اللجان المختلفة بالبطولة.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة برئاسة الدماطي، سلسلة اجتماعات مع اللجان العاملة في البطولة؛ لمتابعة سير العمل والانتهاء من جميع التجهيزات قبل افتتاح البطولة المقرر له السابعة مساء الأحد المقبل.

الدماطي: الأهلي جاهز لتنظيم بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بمعايير عالمية

من جانبه، أكد محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة الأهلي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة الطائرة رجال جاهزية النادي لانطلاق البطولة، التي تقام منافساتها على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة خلال الفترة من 12-24 أبريل الجاري.

وقال إن اللجنة وضعت العديد من الترتيبات لخروج البطولة بصورة متميزة، تعكس تاريخ النادي المشرف في استضافة البطولات القارية والعالمية.

وأوضح أن النادى يملك خبرات كبيرة في تنظيم المنافسات الكبيرة، ولديه كوادر مميزة قادرة على خروج البطولة بالشكل الذي يليق باسم الأهلى، حيث تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة، بداية من حفل الافتتاح والمباريات وتدريبات الفرق وإقامتها وتنقلاتها، بتنسيق كامل مع الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة.

أشار الدماطي إلى أن مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، وفر جميع الأجواء اللازمة لإنجاح البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق باسم الأهلي، وشدد على أنه تم تشكيل غرفة عمليات خلال فترة البطولة تعمل على مدار 24 ساعة لحل أي مشكلة تواجه الوفود المشاركة.

بطولة أفريقيا للطائرة الاهلى الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ياسر قمر

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الدماطي: الأهلي جاهز لتنظيم بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بمعايير عالمية

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