عاجل| 4 تغييرات فى تشكيل الأهلى المتوقع أمام مازيمبى بـ"دورى أبطال إفريقيا"

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلى على تشكيل الفريق لمواجهة مازيمبى الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا، المقرر له في الثالثة عصر غد السبت على ملعب تي بي مازيمبي الذي يستضيف اللقاء.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي بمصطفى شوبير في حراسة المرمى أمامه علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وفي خط الوسط أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وأكرم توفيق وفي الأمام بيرسي تاو ورضا سليم ووسام أبو علي.

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر عقد جلسة مع الجهاز المعاون له وتم الاستقرار على منح فرصة المشاركة إلى وسام أبو علي مهاجم الفريق بعد تراجع مستوى كهربا وموديست في المباريات الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن كولر يرغب في استغلال الحالة الفنية التي ظهر عليها وسام أبو علي أمام الزمالك بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

وأوضح المصدر أن الجهاز المعاون اقترح على كولر إجراء بعض التعديلات في تشكيل مباراة القمة بمشاركة أكرم توفيق على حساب كريم نيدفيد ورضا سيلم وبيرسي تاو بدلا من طاهر محمد طاهر وأفشة، ورغم أن الجهاز المعاون لكولر يرى ضرورة تواجد أكرم توفيق فى مركز الظهير الأيمن نظرا لقوة فريق مازيمبى فى الجبهة اليسرى لكن مارسيل كولر يرى أن هناك أزمة في خط الوسط، خاصة في ظل غياب أليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية للإصابة.

الأهلى يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة مازيمبى

في المقابل يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، استعداده في الثالثة ظهراليوم لمباراة مازيمبي.

ويخوض الفريق مرانه الختامي على ملعب تي بي مازيمبي الذي يستضيف اللقاء، ومن المقرر السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور الربع الساعة الأولى من المران وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكان الأهلي قد أدى مرانه الأول، أمس الخميس، على نفس الملعب، واشتمل على فقرات بدنية عديدة تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانا متنوعا للحراس قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.