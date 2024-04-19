الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر يحذر لاعبى الأهلى من اللامبالاة وخطورة السوشيال قبل لقاء مازيمبى

كولر
كولر

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على عرض ملخص آخر مباريات مازيمبي للوقوف على نقاط القوة والضعف لاستغلال تلك الثغرات خلال المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب.

ركز المدير الفني للأهلي خلال المحاضرة الفنية على أهمية تجنب المدافعين للأخطاء المتكررة خاصة أن المنافس يعتمد على رباعي هجومي مميز قد يسبب أزمة طوال اللقاء على مرمى شوبير.

وأكد كولر خلال حديثه مع اللاعبين أن الفترة الحالية لا تقبل أي نتائج سلبية أو تراجع في الأداء ولا بد من استعادة الروح القتالية واللعب بصورة جماعية كالتي تميز بها الفريق في الموسم الماضي.

وحذر السويسري من استمرار حالة اللامبالاة لبعض اللاعبين واللعب بفردية دون النظر إلى مصلحة الفريق وهدد باستبعاد أي لاعب ينظر لمصلحته الشخصية على مصلحة الفريق ككل لأنه لن يسمح باستمرار الوضع بهذا الشكل.

طالب كولر لاعبيه بالتركيز طوال فترات المباراة خاصة فى الدقائق الأخيرة التى باتت تشهد استقبال مرمى الأهلى أهدافا وهو ما وضح في مواجهات البنك الأهلي وإنبي وأخيرا الزمالك.

كما شدد كولر على اللاعبين ضرورة غلق ملف السوشيال ميديا بعد متابعة ردود أفعال الجمهور وضرروة غلق ملف القمة والاستفادة من الخسارة بالانتفاضة أمام مازيمبي.

الأهلي يطالب «كاف» بمخاطبة مازيمبي لتأمين وتسهيل الطريق إلى ملعب المباراة

وكان النادي الأهلي أرسل خطابًا ظهر أمس إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطلب فيه التواصل من جانب «كاف» مع نادي مازيمبي الكونغولي، للعمل على التأمين والتيسير على بعثة فريق الأهلي، للوصول إلى ملعب التدريب وفندق الإقامة والعكس، في ظل عدم توافر دوريات أمنية كافية للتغلب على حالة الازدحام الشديدة وإشغالات الطريق الوحيد المؤدي إلى ملعب المباراة. وذلك في إطار العلاقات الطيبة التي تربط بين الأندية الإفريقية الشقيقة.
جاء ذلك بعدما واجهت البعثة صعوبات كبيرة في الوصول إلى ملعب التدريب أمس، نظرًا لحالة الازدحام الشديد منذ الخروج من فندق الإقامة وهو ما أدى إلى تأخر الفريق عن الموعد المحدد للتدريب.
ووصلت بعثة الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة إلى مدينه لوبومباشي في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات وذلك استعدادًا لمواجهة فريق مازيمبي في المباراة المقرر لها عصر غد السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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