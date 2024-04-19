الجمعة 19 أبريل 2024
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رياضة

رئيس بعثة الأهلى يشكر السفير ويشيد بالسفارة المصرية فى الكونغو

محمد شوقي
محمد شوقي

حرص الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة نادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الكونغو، على توجيه الشكر للسفير هشام المقود، ومسئولي السفارة المصرية في الكونغو؛ نظرًا للجهود الكبيرة التي بذلها الجميع والعمل على تذليل كل العقبات التي واجهت البعثة منذ وصولها إلى مدينة لوبومباشي.
وقال شوقي إن السفير هشام المقود ومسئولي السفارة المصرية في الكونغو قاموا بجهود كبيرة لتوفير الأجواء اللازمة للبعثة، وأن هذه الجهود بدأت قبل وصول الأهلي إلى الكونغو، حيث قام وفد من مسئولي السفارة وعلى رأسهم إسلام قناوي، قنصل مصر في الكونغو، باستقبال البعثة في مطار لوبومباشي، وأقام معها في نفس الفندق؛ لحل أي مشاكل أو عقبات قد تواجهها.
وأشار رئيس البعثة إلى أن السفير هشام المقود أجرى العديد من الاتصالات مع عدد من المسئولين في الكونغو لتأمين تحركات البعثة أثناء الذهاب إلى ملعب التدريب والعودة إلى الفندق بخلاف الترتيبات الخاصة بيوم المباراة.
وأكد على أن هذا الأمر ليس بغريب على رجال الدبلوماسية المصرية التي تحرص دائمًا على مساندة جميع الأندية المصرية أثناء مشاركاتها الإفريقية.
هذا ويلتقي الأهلي مع مازيمبي غدًا السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

محمد شوقي يطمئن على ترتيبات مباراة مازيمبي 

في المقابل عقد الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الكونغو، عدة جلسات مع الجهاز الإداري للاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة بمباراة مازيمبي التي تجمع الفريقين غدًا السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وحرص الدكتور محمد شوقي على التواصل مع مسئولي السفارة المصرية في الكونغو؛ للتأكيد على كل الأمور التنظيمية والتنسيق مع الجانب الكونغولي؛ لتوفير الأجواء اللازمة للفريق خلال اللقاء.
ويختم الأهلي تدريباته في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب تي بي مازيمبي وهو نفس الملعب الذي يستضيف مباراة الفريقين غدًا.

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