الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يخوض مرانه الأخير فى "لوبومباشى" اليوم قبل مواجهة مازيمبى

مران الأهلي
مران الأهلي

يختتم الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه الأخير في الثالثة عصر اليوم الجمعة على ملعب لوبومباشي استعداداً لمواجهة مازيمبي عصرغد السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووضع الدكتور إيهاب علي استشاري التغذية برنامج تغذية خاص لمباراة مازيمبي الكونغولي بالتنسيق مع الشيف محمد فرحات ليتناسب مع إقامة المباراة عصرا وفي ظل رطوبة الطقس في مدينة لومباتشي الكونغولية.

ويحدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني ملامح التشكيل وخطة المباراة بعد اكتمال صفوفه باستعادة بيرسي تاو وكريم فؤاد ومحمد الضاوي كريستو لتعويض غياب بعض العناصر الأساسية أمثال محمد الشناوي وإمام عاشور وياسر إبراهيم وحسين الشحات وأليو ديانج للإصابة .

كولر وقائد الأهلي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة مازيمبي 

من جانبه يعقد مارسيل كولر المدير الفني وقائد الفريق مؤتمر صحفي قبل المران الأخير اليوم للرد علي استفسارات وسائل الإعلام المختلفة حول استعداداته لمباراة مازيمبي وفقا للوائح الكاف.

كما سيحضر خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري والعلاقات الخارجية الاجتماع الفني للمباراة في مقر نادي مازيمبي من أجل اختيار الزي الرسمي وموعد وصول الفريقين لملعب اللقاء في حضور مراقب المباراة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنهى مرانه الأول في الكونغو عصر أمس، استعدادًا لمواجهة مازيمبي المقرر لها عصر غد السبت، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 وخاض الفريق مرانه على ملعب تي بي مازيمبي، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة غداً السبت.   وأدى اللاعبون في بداية المران فقرات بدنية عديدة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانًا متنوعًا للحراس، قبل أن يجري الجهاز الفني  تقسيمة بالكرة شارك فيها جميع اللاعبين.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مدينة لوبومباشي بالكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات.

ملعب لوبومباشي الاهلى محمد الشناوي كولر خالد بيبو

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