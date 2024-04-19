الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مدرب مازيمبى: نجهز أكثر من مفاجأة لـ الأهلى.. وهدفنا الوصول لمونديال 2025

ألكسندر جوران مدرب
ألكسندر جوران مدرب مازيمبي

تحدث ألكسندر جوران، المدرب المساعد لفريق تي بي مازيمبي الكونغولي، عن المواجهة المرتقبة التي ستجمع فريقه مع النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

ويستضيف مازيمبي الكونغولي نظيره الأهلي في تمام الثالثة عصر السبت المقبل على ملعب "لوبومباشي" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

 

وقال جوران في تصريحات خاصة لـ"الدستور" " نجهز أكثر من مفاجأة للأهلي في مباراة السبت، ومستعدون للمواجهة المرتقبة".

 

وأضاف " ننتظر دعم ومساندة جماهيرنا من أجل تخطي عقبة الأهلي والوصول إلى الدور النهائي".

 

وتابع " شاهدت مباراة الأهلي الأخيرة أمام الزمالك، أعلم أن هذا ليس هو الوجه الذي سيظهر به الفريق المصري أمامنا".

 

وشدد " الأهلي هو الفريق الأفضل في القارة ومواجهته ليست سهلة على الإطلاق لكننا سنبذل قصارى جهدنا في مباراتي الذهاب والإياب لانتزاع بطاقة التأهل".

 

وأتم " هدفنا هو الفوز بدوري أبطال أفريقيا والوصول لمونديال الأندية 2025، وسنحاول إنهاء الأمور أمام الأهلي من مباراة الذهاب مستغلين الحشد الجماهيري الكبير".

 

على صعيد آخر، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عصر الخميس مرانه الأول في الكونغو، استعدادًا لمواجهة مازيمبي المقرر لها عصر السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024.

 

وخاض الفريق مرانه على ملعب تي بي مازيمبي، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة السبت.  

 

وأدى اللاعبون في بداية المران فقرات بدنية عديدة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانًا متنوعًا للحراس، قبل أن يجري الجهاز الفني  تقسيمة بالكرة شارك فيها جميع اللاعبين.

 

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مدينة لوبومباشي بالكونغو في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات.

 

الاهلى مازيمبي مباراة الأهلي ومازيمبي دورى ابطال افريقيا ألكسندر جوران

مواد متعلقة

موديست: الأهلي لا يخشى مواجهة أحد

خبر سار لجماهير الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى دورى الأبطال

الأكثر قراءة

عاجل.. تقارير أمريكية تكشف موعد اجتياح رفح

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

عاجل.. وفاة 20 من الجيش السورى وقوات موالية فى هجمات لداعش

حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

سر خلطة أشهر كشرى فى مصر.. بيروحله فنانين ونجوم كورة من 90 سنة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلي يشيد بالفيتو الأمريكي ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة

انتهاك للقانون الدولى.. إسرائيل تعرقل وصول المساعدات إلى غزة

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟