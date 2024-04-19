مدرب مازيمبى: نجهز أكثر من مفاجأة لـ الأهلى.. وهدفنا الوصول لمونديال 2025

تحدث ألكسندر جوران، المدرب المساعد لفريق تي بي مازيمبي الكونغولي، عن المواجهة المرتقبة التي ستجمع فريقه مع النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف مازيمبي الكونغولي نظيره الأهلي في تمام الثالثة عصر السبت المقبل على ملعب "لوبومباشي" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال جوران في تصريحات خاصة لـ"الدستور" " نجهز أكثر من مفاجأة للأهلي في مباراة السبت، ومستعدون للمواجهة المرتقبة".

وأضاف " ننتظر دعم ومساندة جماهيرنا من أجل تخطي عقبة الأهلي والوصول إلى الدور النهائي".

وتابع " شاهدت مباراة الأهلي الأخيرة أمام الزمالك، أعلم أن هذا ليس هو الوجه الذي سيظهر به الفريق المصري أمامنا".

وشدد " الأهلي هو الفريق الأفضل في القارة ومواجهته ليست سهلة على الإطلاق لكننا سنبذل قصارى جهدنا في مباراتي الذهاب والإياب لانتزاع بطاقة التأهل".

وأتم " هدفنا هو الفوز بدوري أبطال أفريقيا والوصول لمونديال الأندية 2025، وسنحاول إنهاء الأمور أمام الأهلي من مباراة الذهاب مستغلين الحشد الجماهيري الكبير".

على صعيد آخر، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عصر الخميس مرانه الأول في الكونغو، استعدادًا لمواجهة مازيمبي المقرر لها عصر السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024.

وخاض الفريق مرانه على ملعب تي بي مازيمبي، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة السبت.

وأدى اللاعبون في بداية المران فقرات بدنية عديدة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانًا متنوعًا للحراس، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة بالكرة شارك فيها جميع اللاعبين.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مدينة لوبومباشي بالكونغو في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات.