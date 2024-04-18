خبر سار لجماهير الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى دورى الأبطال

حصل مسئولو نادي الأهلي على موافقة بحضور 50 ألف مشجع في مباراة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي يوم السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري على ستاد القاهرة.

ويأمل الأهلي في حضور عدد كبير من جماهيره في مباراة الإياب من أجل حصول الفريق على دعم لعبور بطل الكونغو والتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

على صعيد آخر، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اليوم مرانه الأول في الكونغو استعدادًا لمواجهة مازيمبي المقرر لها عصر السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه على ملعب تي بي مازيمبي، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة السبت في تمام الثالثة عصرًا.

وأدى اللاعبون في بداية المران فقرات بدنية عديدة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى، مرانًا متنوعًا للحراس، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة بالكرة شارك فيها جميع اللاعبين.

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