الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى ينهى مرانه الأول فى الكونغو استعدادًا لمواجهة مازيمبى

مران الأهلي
مران الأهلي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم مرانه الأول في الكونغو، استعدادًا لمواجهة مازيمبي المقرر لها عصر السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه على ملعب تي بي مازيمبي، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة السبت في تمام الثالثة عصرًا. 

وأدى اللاعبون في بداية المران فقرات بدنية عديدة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانًا متنوعًا للحراس، قبل أن يجري الجهاز الفني  تقسيمة بالكرة شارك فيها جميع اللاعبين.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مدينة لوبومباشي بالكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات.

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