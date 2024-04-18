الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلي يطالب CAF بمخاطبة مازيمبي لتأمين طريق ملعب المباراة

الأهلي
الأهلي

أرسل الأهلي خطابًا، مساء الخميس، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطلب فيه التواصل من جانب «كاف»، مع نادي مازيمبي الكونغولي، للعمل على التأمين والتيسير على بعثة فريق الأهلي، للوصول إلى ملعب التدريب وفندق الإقامة والعكس، في ظل عدم توافر دوريات أمنية كافية للتغلب على حالة الازدحام الشديدة  وإشغالات الطريق الوحيد المؤدي إلى ملعب المباراة، وذلك في إطار العلاقات الطيبة التي تربط بين  الأندية الإفريقية الشقيقة.

جاء ذلك بعدما واجهت البعثة  صعوبات كبيرة في الوصول إلى ملعب التدريب اليوم، نظرًا لحالة الازدحام الشديد منذ الخروج من فندق الإقامة، وهو ما أدى إلى تأخر الفريق عن الموعد المحدد للتدريب.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة د.محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، إلى مدينه لوبو مباشي في ساعة متأخرة من مساء أمس بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق مازيمبي، في المباراة المقرر لها السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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