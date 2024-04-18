الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موديست: الأهلي لا يخشى مواجهة أحد

موديست
موديست

قال أنتوني موديست، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا، وإن الجميع لديهم رغبة قوية في تحقيق الفوز.‏

وأوضح أن المباراة سوف تكون صعبة، وأن اللاعبين يعرفون جيدًا أهمية اللقاء، ولديهم ثقة كبيرة في أنها سوف تكون مواجهة ‏بين 11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا آخر، وسوف تكون المهمة الأولى لهم محاولة عدم استقبال الأهداف على الرغم من اللعب في أجواء حارة ‏وعلى أرضية من الترتان.‏

وأضاف: «الأهلي لا يخشى مواجهة أحد. بالفعل المباراة سوف تكون معقدة ولكني على يقين بأننا جاهزون لها على الصعيد ‏البدني والفني، ونأمل في تقديم مباراة كبيرة».

وأكمل: «بكل تأكيد أتمنى أن نقدم مباراة جيدة قبل خوض مباراة العودة على أرضنا، وكما قلت، الآن نحن جاهزون للقتال ‏والجميع يرغب في تحقيق الفوز، وفي بلوغ النهائي، وبالتالي علينا أن نكون مستعدين نفسيًّا لنحسم الفوز بهذه المباراة».

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