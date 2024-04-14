كولر يفرض السرية على مران الأهلى الأخير قبل القمة ويحذر من السوشيال ميديا

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا مساء اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة الزمالك غدا الإثنين على ستاد القاهرة الدولي ضمن المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر وتشهد غياب إمام عاشور وأليو ديانج وياسر إبراهيم ومحمد الشناوي وحسين الشحات للإصابة وكريم وليد نيدفيد ومحمد كريستو لعدم الجاهزية الفنية بينما تحوم الشكوك حول مروان عطية لاعب الوسط والذي يخضع لفحص طبي أخير بعد شكواه من شد خفيف في العضلة الخلفية في لقاء الجولة الماضية أمام زد، وأدي عدة جلسات علاج طبيعي على هامش مران الفريق الذى أقيم على ملعب التتش أمس.

ويدرس كولر تجهيز أكرم توفيق في مركز وسط الملعب من أجل تعويض غياب مروان عطية في ظل النقص العددي في هذا المركز بعد استبعاد إمام عاشور وإليو ديانج ووكريم نيدفيد.

كولر يحذر من اختراق الحظر الإعلامي

وحرص كولر على عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبيه بعد حصوله على تقرير محلل أداء الفيديو ياسين الميكاري عرض الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مواجهة زد الأخيرة بجانب عرض لقطات لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري لتحديد نقاط القوة والضعف للغريم التقليدي.

وكشف مصدر مسئول أن كولر فرض سياج من السرية على المران الأخير وطلب عدم وجود أي وسيلة إعلامية في المران بهدف زيادة معدلات التركيز قبل القمة المرتقبة.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي حذر لاعبيه بتوقيع عقوبات مالية كبيرة حال اختراق الحظر الإعلامى أو التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى خلال المعسكر الأخير.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت ضمن مؤجلات الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز، ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مبارياتها ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.‏