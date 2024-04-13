كولر للاعبى الأهلى: الفوز على الزمالك يعيد الثقة وبروفة لمواجهة "مازيمبى"

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع لاعبي الأهلي، عقب المران الأخير بعد تخطي عقبة زد بصعوبة في الدوري.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن كولر طلب من اللاعبين ضرورة تفادي الأخطاء التي حدثت في المباراة الأخيرة أمام زد والسعي للحصول على الثلاث نقاط أمام الزمالك لتعديل موقف الفريق في جدول المسابقة.

وأضاف المصدر أن مارسيل كولر شدد على أن مباراة الزمالك بطولة خاصة ولا بد من الفوز لعدة أسباب منها توسيع الفارق مع أقرب منافسيه وأيضا الحفاظ على سلسلة الانتصارات في الديربي.

وأشار المصدر إلى المدير الفني للأهلي أكد أن الحصول على نقاط لقاء القمة يعيد الثقة داخل الفريق بعد حالة الاهتزاز الفني خاصة بعد الخسارة من البنك الأهلي ثم التعادل مع إنبي والفوز بصعوبة على زد.

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة الزمالك في الدوري

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي النادي الأهلي، أدى تدريباته صباح أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏الزمالك المقرر لها مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الاسبوع العاشر لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏

اشتمل مران الأهلي على تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا في مباراة زد التي أقيمت أول ‏أمس، فيما واصل باقي اللاعبين تدريباتهم المتنوعة تحت إشراف الجهاز الفني.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف، ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وواصل علي معلول وأليو ديانج تدريباتهم ضمن البرنامج الخاص بهما لتجهيزهما للعودة إلى ‏المشاركة في التدريبات الجماعية.

كما عقد مارسيل كولر المدير الفني، جلسة مع معاونيه لمواصلة التحضير لمباراة الزمالك ‏المقبلة.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت ضمن مؤجلات الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مبارياتها ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.‏