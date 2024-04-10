الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر يراقب "زد" عن طريق 4 مباريات قبل الدخول لمعسكر مغلق اليوم

كولر مع الجهاز المعاون
كولر مع الجهاز المعاون

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي، معسكرا مغلقا، مساء اليوم الأربعاء، عقب المران الأخير على ملعب مختار التتش، استعداداً لمباراة زد أف سي، المقرر لها مساء غدا الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

ويختار السويسري مارسيل كولر قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر، وتشهد استمرار غياب حسين الشحات بعد خضوعه لعملية جراحية أسفل العين، ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليوديانج، بينما يعود الثنائي علي معلول وبيرسي تاو بعد منحهما راحة أمام إنبي في الجولة الماضية.

ويسعى كولر لاستمرار عملية التدوير بين اللاعبين، حيث سيدخل أكثر من لاعب في حساباته سواء محمود متولي وأحمد عبدالقادر وخالد عبدالفتاح، من أجل الوقوف على مستواهم قبل تقديم تقريره بشأن الراحلين في نهاية الموسم الجاري.

وطلب المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون الحصول على تقرير شامل يتضمن ملخص 4 مباريات لفريق زد للوقوف على مستوى المنافس، وتحديد طريقته وتشكيل الفريق لاستمرار انتصاراته المحلية.

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة زد 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي واصل تدريباته عصر أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة زد المقرر لها  غداً الخميس.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين للوقوف على بعض النقاط الفنية في مباراة إنبي بالأمس، وبدء التحضير لمواجهة زد المقبلة.

وأدت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة إنبي أمس، تدريبات استشفائية في «الجيم» للتخلص من الإجهاد.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، حمزة علاء ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف، في تدريبات منفردة على هامش فقرات المران. 

وأدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف مارسيل كولر الذي اختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق زد ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والمحدد لها مساء غداً الخميس المقبل باستاد السلام.

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