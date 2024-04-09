كولر يؤجل البت فى رحيل كهربا عن الأهلى

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، تأجيل البت في رحيل محمود كهربا مهاجم الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر أن وكيل كهربا أبلغ إدارة الأهلي بأن نادي الفيحاء السعودي طلب ضم اللاعب سواء بشكل استعارة أو شراء نهائي في الموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن كولر رفض الاستعجال في حسم مصير كهربا، خاصة بعد إعلان لجنة التخطيط عدم تجديد عقد الفرنسي أنتوني موديست خلال الفترة المقبلة.

ويخشى المدير الفني الموافقة على العرض السعودي، حيث يعاني الفريق من أزمة في خط الهجوم والاعتماد فقط على الفلسطيني وسام أبو علي.

وأشار المصدر إلى أن مارسيل كولر طلب منحه مهلة لدراسة الأمر ومعرفة موقف النادي من الصفقات الجديدة التي حددها مؤخرًا قبل اتخاذ قرار بشأن رحيل كهربا. يذكر أن كهربا تلقى عروضًا سابقة من الفتح السعودي والحزم وتم رفض رحيله في يناير الماضي.