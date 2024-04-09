الأهلي لا يستطيع أن يحافظ على تقدمه في 3 مباريات بدوري نايل (تحليل)

ليس جديدا أن يتقدم النادي الأهلي في النتيجة في مباراة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، ولا يستطيع أن يحافظ على تقدمه، ويسقط إما في فخ التعادل أو الهزيمة، فقد حدث هذا في 3 لقاءات من أصل 9 لقاءات لعبها حتى الآن.

الأهلي والجونة

فأول مباراة كانت ضد نادي الجونة الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة في الأسبوع الرابع على ستاد خالد بشارة، فقد تقدم الأهلي بهدف سجله الفرنسي أنطوني موديست في الدقيقة 36، وتعادل للجونة المغربي أحمد بلحاج من ضربة جزاء احتسبت في الدقيقة 45 + 2، وعجز الأهلي طوال الشوط الثاني عن تسجيل هدف ثان لتنتهي المباراة على وقع التعادل الإيجابي هدف لمثله.

وكان هذا هو التعادل الأول للأهلي.

الأهلي والبنك

واللقاء الثاني كان أمام نادي البنك الأهلي في الأسبوع الـ15 على ستاد القاهرة الدولي، وأخذ الأهلي الأسبقية مبكرا جدا عن طريق موديست بالهدف الذي أحرزه في الدقيقة الرابعة لكن سرعان ما عادل كريم بامبو النتيجة للبنك بالهدف الذي أحرزه في الدقيقة 7، وأعاد المغربي رضا سليم الأسبقية إلى الأهلي من جديد بالهدف الثاني الذي أحرزه في الدقيقة 28 لينقضي الشوط الأول بأسبقية الأهلي على البنك 2 – 1 لكن في الشوط الثاني أحرز محمد هلال لاعب البنك هدف التعادل الثاني في الدقيقة 63 ليعود الأهلي للمرة الثالثة بأخذ الأسبقية بالهدف الذي أحرزه حسين الشحات في الدقيقة 72 لكن نجح البوركيني سايدو سامبوري في تحقيق التعادل الثالث للبنك بالهدف الذي أحرزه في الدقيقة 84، وفي الدقيقة 90 + 4 أخذ البنك الأسبقية لأول مرة بالهدف الرابع الذي أحرزه التوجولي ياو أنور في الدقيقة 90 + 4 ليختتم اللقاء بخسارة الأهلي أمام البنك 3 – 4 بعد أن أخذ الأهلي الأسبقية 3 مرات.

وهذه هي الخسارة الوحيدة التي تكبدها الأهلي حتى الآن.

الأهلي وإنبي

والمباراة الثالثة كانت ضد نادي إنبي في الأسبوع الـ16 على ستاد القاهرة الدولي، وتقدم الأهلي بهدف سجله محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة هدف نظيف أما في الشوط الثاني عادل لاعب إنبي يوسف لبيب النتيجة في الدقيقة 60، وعاد كهربا نفسه ليمنح الأهلي التقدم بالهدف الثاني الذي سجله في الدقيقة 73 لكن رفض يوسف لبيب نفسه أن تنقضي المباراة بانتصار الأهلي ليسجل هدف التعادل الثاني لإنبي في الدقيقة 90 + 3 لتختتم المباراة بالتعادل الإيجابي هدفين لكل منهما بعد أن تقدم الأهلي في النتيجة مرتين.

وهذا هو تعادل الأهلي الرابع.

الأهلي في 5 مباريات الأخيرة

عموما في اللقاءات الخمسة الأخيرة في الدوري ساء أداء الأهلي، وساءت معه النتائج إذ لم يفز سوى في لقاء واحد على نادي بلدية المحلة الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة بنتيجة ثقيلة 5 – 1 في الأسبوع الخامس، وتعادل في 3 لقاءات مع الجونة، وسموحة، وإنبي، وانهزم في لقاء وحيد على يد البنك.

أي لم يجمع الأهلي فيها سوى 6 نقاط من إجمالي 15 نقطة أي فقد 9 نقاط لو كان قد تمكن من جمعها لأصبح في رصيده 27 نقطة، ويتصدر الدوري بأقل عدد من المباريات بدلا من احتلاله المركز العاشر بـ18 نقطة.