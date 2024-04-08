الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلى لمواجهة إنبى فى بطولة دورى نايل.. تغييرات بالجملة

الأهلي
الأهلي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إنبي مساء اليوم في بطولة دوري نايل.

وأجرى كولر تغييرات بالجملة عن لقاء سيمبا، حيث دفع بكهربا وطاهر في الهجوم بجانب موديست، بينما يبدأ عمر كمال كظهير أيسر.

تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في دوري نايل

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط وسط الملعب: أفشة - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية 

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أنتوني موديست، كهربا.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي، على إستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر لبطولة دوري نايل "الدوري المصري" خلال الموسم الجاري 2023 /2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد إنبي في دوري نايل، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنبي في دوري نايل

ستُذاع مباراة الأهلي ضد إنبي في دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 .HD

ترتيب الأهلي وإنبي في دوري نايل

يتواجد فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حاليًا في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 17 نقطة، وذلك بعد خوض 8 جولات حتى الآن.

بينما يتواجد فريق إنبي، بقيادة المدرب سيد ياسين، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 27 نقطة، خلف الاتحاد السكندري المتصدر بفارق الأهداف فقط، وذلك بعد خوض 16 جولة حتى الآن.

الاهلى انبى دوري نايل مارسيل كولر تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي

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