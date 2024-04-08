الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلي يسعى لاستعادة انتصاراته المحلية على حساب إنبي في سهرة رمضانية اليوم

الأهلي
الأهلي

يعود الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى الظهور المحلي في العاشرة مساء اليوم الاثنين عندما يلتقي مع نظيره إنبي في سهرة رمضانية على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

وكان آخر ظهور للمارد الأحمر محليًا عندما تلقى الهزيمة أمام البنك الأهلي برباعية أهداف مقابل ثلاثة وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.

ويدخل الأهلى اللقاء وهو يمتلك 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 8 مباريات حقق 5 انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.

في المقابل يسعى إنبي بقيادة مدربه سيد ياسين والمتواجد في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري برصيد 27 نقطة  في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

ويأمل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لتحسين موقفه في جدول مسابقة الدوري في ظل تأجيل عدد كبير من المباريات بسبب انشغاله في خوض مباريات دوري أبطال إفريقيا وأيضا لتجهيز لاعبيه للمرحلة المقبلة وتحقيق الفوز فى مواجهات إنبى وزد والزمالك بالدورى قبل التفرع لمباريات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فى ظل الضغط الكبير للمباريات الفترة المقبلة.

وسام أبوعلي يعود لقائمة الأهلي أمام إنبي 

 وكانت قائمة الأهلي ضمت الفلسطيني وسام أبو علي بعد غيابه عن الفريق الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي لحقت به عقب لقاء يانج أفريكانز التنزاني في دور المجموعات الإفريقي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم الدبيس – عمر كمال – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – رضا سليم – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أنتوني موديست – محمود كهربا – وسام أبو علي.

 كما ضمت قائمة المستبعدين كل من محمد الشناوي وإمام عاشور وياسر إبراهيم وحسين الشحات وبيرسي تاو بالإضافة إلى أليو ديانج فينا  محمد الضاوي كريستو وكريم وليد "نيدفيد" وعلي معلول ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وجهة نظر فنية.

كولر الاهلى انبى الدوري وسام أبوعلي

مواد متعلقة

الأهلى وإنبى اليوم.. جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-4-2024

طارق مجدى حكمًا لمباراة الأهلى وإنبى فى الدورى

الأهلى يغلق الملف الإفريقى.. ويدخل معسكرًا لمباراة إنبى وكولر يلجأ لسياسة التدوير

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز على تصريحات "الحب الحقيقى" لـ أحمد العوضى

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل|ثمار قرارات 6 مارس.. 20% تراجعًا فى أسعار الدواجن والأعلاف 10%

سيناريوهات تأهل مودرن فيوتشر أمام الزمالك لنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية

سعر الذهب اليوم الإثنين 8 أبريل 2024 بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس