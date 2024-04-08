الأهلي يسعى لاستعادة انتصاراته المحلية على حساب إنبي في سهرة رمضانية اليوم

يعود الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى الظهور المحلي في العاشرة مساء اليوم الاثنين عندما يلتقي مع نظيره إنبي في سهرة رمضانية على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

وكان آخر ظهور للمارد الأحمر محليًا عندما تلقى الهزيمة أمام البنك الأهلي برباعية أهداف مقابل ثلاثة وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.

ويدخل الأهلى اللقاء وهو يمتلك 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 8 مباريات حقق 5 انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.

في المقابل يسعى إنبي بقيادة مدربه سيد ياسين والمتواجد في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري برصيد 27 نقطة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

ويأمل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لتحسين موقفه في جدول مسابقة الدوري في ظل تأجيل عدد كبير من المباريات بسبب انشغاله في خوض مباريات دوري أبطال إفريقيا وأيضا لتجهيز لاعبيه للمرحلة المقبلة وتحقيق الفوز فى مواجهات إنبى وزد والزمالك بالدورى قبل التفرع لمباريات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فى ظل الضغط الكبير للمباريات الفترة المقبلة.

وسام أبوعلي يعود لقائمة الأهلي أمام إنبي

وكانت قائمة الأهلي ضمت الفلسطيني وسام أبو علي بعد غيابه عن الفريق الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي لحقت به عقب لقاء يانج أفريكانز التنزاني في دور المجموعات الإفريقي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم الدبيس – عمر كمال – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – رضا سليم – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أنتوني موديست – محمود كهربا – وسام أبو علي.

كما ضمت قائمة المستبعدين كل من محمد الشناوي وإمام عاشور وياسر إبراهيم وحسين الشحات وبيرسي تاو بالإضافة إلى أليو ديانج فينا محمد الضاوي كريستو وكريم وليد "نيدفيد" وعلي معلول ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وجهة نظر فنية.