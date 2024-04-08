الأهلى وإنبى اليوم.. جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-4-2024

يكثر البحث عن مواعيد مباراة الأهلي وإنبي والمقرر عقدها اليوم الإثنين ضمن مباريات الدوري المصري المنعقدة وهو ما نوضحه في التقرير التالي عن جدول مباريات اليوم الإثنين.

ننشر في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-4-2024 في مختلف البطولات والدوريات المقامة وعلى رأسها مباراة الأهلي وإنبي ضمن مباريات الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري

مباراة الأهلي وإنبي في تمام الساعة 22:00

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي من خلال قناة أون تايم سبورتس

تردد قناة أون تايم سبورتس على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 10853

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مباراة أودينيزي وإنتر في تمام الساعة 20:45

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية

مباراة نهضة بركان وأبو سليم في تمام الساعة 24:00

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري | كرة يد

مباراة البنك الأهلي | كرة يد وهيليوبليس | كرة يد في تمام الساعة 22:00

مباراة الزمالك | كرة يد والجزيرة | كرة يد في تمام الساعة 22:00

مباراة طلائع الجيش | كرة يد وسموحة | كرة يد في تمام الساعة 22:00

مباراة سبورتنج | كرة يد والأهلي | كرة يد في تمام الساعة 22:00

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

مباراة كاسا بيا وإشتوريل بارايا في تمام الساعة 21:15

دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين

مباراة الشارقة وأنادي الإمارات في تمام الساعة 20:00

مباراة عجمان والوصل وفي تمام الساعة 20:00

مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي

مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة 21:30

مباراة الاتحاد والوحدة في الساعة 19:00

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