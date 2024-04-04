مواعيد مباريات اليوم الخميس 25 رمضان 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم 25 رمضان 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25 رمضان 2024

ومن أبرز مباريات اليوم الخميس 25 رمضان 2024، مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد، والقمة النارية بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

- مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد: في الساعة التاسعة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة غرناطة ضد فالنسيا: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري"

- مباراة المصري ضد الاتحاد السكندري: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة إنبي ضد فاركو: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة البنك الأهلي ضد الداخلية: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يستضيف فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره سيمبا التنزاني، على إستاد "القاهرة الدولي"، غدًا الجمعة الموافق 5 أبريل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، قد انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يستضيف فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره مودرن فيوتشر، على إستاد "القاهرة الدولي"، بعد غد السبت الموافق 7 أبريل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد الماضي، قد انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 2-1.