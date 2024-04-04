الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25 رمضان 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم 25 رمضان 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25 رمضان 2024

ومن أبرز مباريات اليوم الخميس 25 رمضان 2024، مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد، والقمة النارية بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 2.

- مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد: في الساعة التاسعة والربع مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة غرناطة ضد فالنسيا: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري"

- مباراة المصري ضد الاتحاد السكندري: في تمام الساعة العاشرة مساءً. 

- مباراة إنبي ضد فاركو: في تمام الساعة العاشرة مساءً. 

- مباراة البنك الأهلي ضد الداخلية: في تمام الساعة العاشرة مساءً. 

txt

محمد صلاح يبحث مع ليفربول عن صدارة الدوري الإنجليزي أمام شيفيلد يونايتد

txt

صراع ناري بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي

txt

دوري نايل..المصري يدافع عن الصدارة أمام رغبة الاتحاد السكندري في دخول المربع الذهبي

txt

صحوة فاركو تصطدم برغبة إنبي في الصعود لقمة جدول دوري نايل

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يستضيف فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره سيمبا التنزاني، على إستاد "القاهرة الدولي"، غدًا الجمعة الموافق 5 أبريل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، قد انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يستضيف فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره مودرن فيوتشر،  على إستاد "القاهرة الدولي"، بعد غد السبت الموافق 7 أبريل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد الماضي، قد انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 2-1.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الدورى الانجليزى الدوري الاسباني دوري نايل ليفربول تشيلسى مواعيد مباريات الأهلي القادمة مواعيد مباريات الزمالك القادمة

مواد متعلقة

صراع نارى بين تشيلسى ومانشستر يونايتد فى قمة الدورى الإنجليزى

محمد صلاح يبحث مع ليفربول عن صدارة الدورى الإنجليزى أمام شيفيلد يونايتد

أسطورة منتخب فرنسا: أتمنى رؤية محمد صلاح ومبابي معًا في ليفربول

برشلونة وريال مدريد يتنافسان على ضم جوهرة ريفر بليت

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 رمضان 2024 والقنوات الناقلة

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام شيفيلد يونايتد فى الدورى الإنجليزى غدًا؟

أرسنال يستضيف لوتون تاون في مهمة خطف صدارة الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يبحث عن الفوز أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي اليوم

الأكثر قراءة

تعاقد الأهلي مع بلعيد.. كولر يُشيد والخطيب يرفض مقترح "الشرط الجزائي"

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

وزارة العمل: "أحد إجازة عيد الفطر" للقطاع الخاص "من الرصيد"

بعد تصديق الرئيس عليه.. تعرف على مبلغ تطوير اللوحات المعدنية بقانون المرور الجديد

عربتان وبه 12 هاتفا.. شاهد قطار الملك فاروق بعد تجديده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى