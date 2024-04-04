صحوة فاركو تصطدم برغبة إنبى فى الصعود لقمة جدول دورى نايل

يحل فاركو ضيفًا على فريق إنبي، في العاشرة مساء اليوم الخميس، بملعب بتروسبورت، في الأسبوع السابع عشر من مسابقة دوري نايل .

إنبي عينه على صدارة دوري نايل

ويحتل إنبي بقيادة سيد ياسين المركز الثاني برصيد 26 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع السادس عشر ستقام يوم الإثنين المقبل.

وحقق إنبي 8 انتصارات وتعادل مرتين وخسر خمس مباريات وسجل 18 هدفًا ودخل مرماه 13 هدفًا وجمع سبع نقاط من آخر أربع مباريات بالفوز على المقاولون وزد إف سي والتعادل مع سموحة والهزيمة أمام الاتحاد السكندري ويسعى للفوز والوصول للنقطة 29 والصعود لقمة جدول دوري نايل في حالة تعثر المصري أمام الاتحاد السكندري.

سيد ياسين استغل فترة التوقف الأخيرة في تجهيز لاعبيه فنيًا وبدنيًا، وأيضًا تصحيح الأخطاء التي حدثت خلال المباريات الأخيرة والتي أدت لابتعاد الفريق عن صدارة الدوري.

فاركو ومواصلة الصحوة

على الجانب الآخر، يحتل فاركو بقيادة أحمد خطاب المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة وله مباراتان مؤجلتان مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الحادي عشر والثالث عشر، وحقق فاركو انتصارين وتعادل خمس مرات وخسر سبع مباريات وسجل 14 هدفًا واهتزت شباكه 21 مرة وتحسنت نتائج فاركو ولم يخسر في آخر أربع مباريات وجمع منها ست نقاط بالفوز على البنك الأهلي والتعادل مع الداخلية وطلائع الجيش وبيراميدز ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية والابتعاد عن مثلث الهبوط.

أحمد خطاب استغل النتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال المباريات الأخيرة في تحفيز لاعبيه، ودفعهم لبذل أقصى جهد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق البترولي.