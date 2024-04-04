الإسماعيلى يحوّل تأخره لفوز مثير على سموحة فى الثوانى الأخيرة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في تحويل تأخره بهدف إلى انتصار بهدفين مقابل هدف في الجولة 17 من دوري نايل.

تقدم جونيور أجايي لصالح سموحة في الدقيقة 43 قبل أن يتمكن عمر الساعي من تسجيل التعادل في الدقيقة 86 قبل أن ينجح أحمد الشيخ من تسجيل الهدف الثاني والانتصار في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع.

ارتفع رصيد الإسماعيلي عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد سموحة عند 22 نقطة في المركز الثامن.



أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي وسموحة، بتقدم الدراويش بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 17 من دوري نايل.

سجل جونيور أجايي مهاجم الأهلي السابق التقدم لصالح فريق سموحة في الدقيقة 43 بعد كرة مرتدة من أحمد عادل عبد المنعم قبل أن يسددها ساقطة فوق الحارس.

وشهدت الدقيقة الرابعة تسديدة قوية من حسام حسن لاعب سموحة من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس أحمد عبد المنعم من أقصى يسار مرماه.

ونجح أجايي في تسجيل هدف التقدم بعد كرات متبادلة بين أحمد خالد وجونيور أجاي ابعدها أحمد عادل عبد المنعم فوصلت الكرة مرة أخرى إلى أجاي المتمركز داخل منطقة الجزاء فسدد كرة ساقطة سكنت يسار المرمى.

أحداث الشوط الثاني

كرة عرضية من عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي من جهة اليمين مرت من أمام أحمد الشيخ المنفرد بالمرمى داخل منطقة الــ 6 يارادت ثم إلى ركلة مرمى.

تسديدة أرضية من عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

تسديدة أرضية من عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

في الدقيقة 74 كرة عرضية من لحسن دحدوح لاعب سموحة من جهة اليمين قابلها حسام حسن بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء ابعدها الحارس أحمد عادل عبد المنعم بشكل رائع من يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

كرة عرضية من عمر الساعي لاعب الإسماعيلي من جهة اليسار قابلها نادر فرج برأسية من منتصف منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وتمكن عمر الساعي من تسجيل التعادل في الدقيقة 86 بعد كرة عرضية من عماد حمدي من يمين منطقة الجزاء مرت من أحمد الشيخ ووصلت إلى عمر الساعي يسار منطقة الجزاء فسدد كرة قوية بالقدم اليمنى سكنت أسفل يمين المرمى.

واستطاع أحمد الشيخ أن يسجل هدف الانتصار في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع بعد كرة عرضية من نادر فرج من جهة اليمين قابلها أحمد الشيخ برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أسفل يسار المرمى.