الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز

رياضة

الشيخ يزينها.. قائمة الإسماعيلي النهائية لمواجهة سموحة بدوري نايل

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، قائمة الدراويش النهائية لملاقاة سموحة، بمسابقة دوري نايل.

موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة بدوري نايل (2023/2024)

ويستضيف فريق الإسماعيلي نظيره سموحة، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الإسماعيلية، في سهرة رمضانية كروية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر والأخيرة من الدور الأول، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023-2024).

قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة بدوري نايل

وشهدت قائمة الدراويش لمواجهة سموحة، تواجد أحمد الشيخ، الذي انضم للفريق في الميركاتو الشتوي الماضي.

حراسة المرمى، أحمد عادل ومحمد فوزي، وكمال السيد.

خط الدفاع، محمد دسوقي ومحمد عمار، ومحمد نصر وحمدي النقاز، وعبد الكريم مصطفى وعصام صبحي، وحاتم سكر وعبد الله حسني.

خط الوسط، عماد حمدي، وهشام محمد ومحمد مخلوف، ومحمد بيومي ومحمد عبد السميع، وعمر الساعي وعبد الرحمن مجدي، ومروان حمدي وأحمد الشيخ، ومحمد حسن وإيريك تراوري.

خط الهجوم: محمد زيدان ونادر فرج، وحسن صابر.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة

 القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وسموحة بدوري نايل

تنقل مباراة الإسماعيلي وسموحة، في الجولة السابعة عشر والأخيرة بالدور الأول من دوري نايل، عبر أحدى شبكات قنوات أون تايم سبورت المختلفة، سواء 1 أو 2، مع تقديم أستوديو تحليلي يسبق المباراة، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين.

وكان الإسماعيلي، حقق تعادلا إيجابيا مع المقاولون العرب، بهدف لكل منهما في الجولة الماضية بدوري نايل.

موقف الإسماعيلي بجدول دوري نايل (نسخة 2023/2024)

ويحتل الفريق الأصفر المركز الخامس عشر حاليا، بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 14 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و5 تعادلات و7 هزائم.

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