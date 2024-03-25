الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مدرب الإسماعيلي يعدد مكاسب ودية أهلي بني غازي الليبي

الإسماعيلي
الإسماعيلي

تحدث حمد إبراهيم، مدرب عام فريق الإسماعيلي، عن مكاسب الدراويش من ودية أهلي بني غازي الليبي.

وقال إبراهيم، خلال تصريحاته صباح اليوم، الإثنين: "المباراة حققت لنا العديد من الفوائد بصرف النظر عن النتيجة، حيث عملت على تجهيز جميع اللاعبين للمواجهات المقبلة".

وأضاف: "الوقوف على مستوى العائدين من الإصابة، ومدى جاهزيتهم للمشاركة من عدمه يعد من أهم مكاسب المباراة، في ظل موقف الفريق الصعب بجدول ترتيب دوري نايل".

وأكمل مدرب الدراويش: "نستعد بكل قوة الآن للمرحلة المقبلة، هدفنا استعادة نغمة الانتصارات مجددا، وعودة النتائج الإيجابية، مباراة سموحة المقبلة نهاية الشهر الجاري ستكون البداية.

وأكمل: "المواجهات القادمة لا تقبل القسمة على اثنين، لا نريد تكرار سيناريو كل موسم والابتعاد عن الهبوط بمعجزة، هذا الوضع لا يليق مطلقا بالإسماعيلي وإلا جماهيره".

واختتم قائلا: "نعمل على تقديم أفضل صورة ممكنة عن مئوية النادي وجماهيره هذا الموسم".

الإسماعيلي يسقط أمام أهلي بني غازي الليبي وديا

وكان الإسماعيلي، تلقى الهزيمة بهدفين مقابل هدف، أمام نظيره أهلي بني غازي الليبي، أمس الأحد، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، على هامش احتفالات القلعة الصفراء بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس النادي.

وخاض الإسماعيلي المباراة، بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى.. أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع.. حاتم سكر ومحمد نصر، ومحمد دسوقي ومحمد عمار.

خط الوسط.. محمد بيومي وهشام محمد، ومحمد عبد السميع وحمدي النقاز.

خط الهجوم.. عبد الرحمن مجدي وإيريك تراوري.

وشارك من مقاعد البدلاء.. نادر علاء وحسن صابر، ومروان حمدي وخالد النبريصي، وعصام صبحي.

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