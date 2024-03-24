الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلى لودية أهلى بنغازى الليبى

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، تشكيل الفريق لمواجهة أهلي بنغازي الليبي في المباراة الودية، في إطار احتفالات الدراويش بمرور 100 عام على تأسيسه، وكذلك تكريم أسطورة الكرة الليبية ونيس خير.

وضم تشكيل الإسماعيلي كلًا من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: حاتم سكر- محمد نصر- محمد دسوقي- محمد عمار- حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد عبدالسميع- هشام محمد- محمد بيومي.

في الهجوم: إريك تراوري- عبدالرحمن مجدي.

ويسعى إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، إلى تحقيق الفوز والذي يعد خطوة لتجهيز لاعبي الفريق خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وخاض الإسماعيلي مواجهتين وديتين خلال الفترة الماضية، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراته أمام المقاولون العرب، بينما فاز بهدف نظيف على فريق ألو إيجيبت بهدف عبد الكريم مصطفى.

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